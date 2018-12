Este contenido fue publicado el 13 de noviembre de 2018 11:00 13 de noviembre de 2018 - 11:00

Los nuevos fundamentos legales que permitirían la vigilancia encubierta de personas aseguradas y que serán sometidos a votación el próximo 25 de noviembre ¿podrían tener consecuencias directas para los suizos residentes en el extranjero? No, a menos que los asegurados se encuentren de paso en Suiza. La vigilancia en el extranjero solo puede tener lugar en el marco de acuerdos internacionales. De momento, solo un acuerdo en vigor contiene una cláusula que lo permite.

Los nuevos artículos legales aprobados por el Parlamento en marzo de 2018 brindan a las compañías de seguros la posibilidad de practicar vigilancias secretas de las personas aseguradas, siempre y cuando haya sospecha de abuso en las prestaciones.

+ Explicaciones de la nueva ley

La revisión de la ley se redactó a raíz de una sentenciaEnlace externo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determinó que el ordenamiento jurídico suizo carecía de base legal para controlar a los asegurados. Contra la revisión de la ley redactada por el Parlamento se lanzó un referéndum cuya votación tendrá lugar el 25 de noviembre.

Uno de los artículos de la nueva ley (art. 43b, párrafo 4) establece que el Tribunal Administrativo Federal es competente para autorizar el uso de medios técnicos para localizar a la persona objeto de observación “si el asegurado está domiciliado en el extranjero”.

+ Texto de la ley sometida a votaciónEnlace externo

¿Significa esto que la ley prevé la posibilidad de vigilar a las personas aseguradas incluso en el extranjero? Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, la nueva ley es válida para el seguro de accidentes, el seguro de invalidez (IV/AI), el seguro de vejez y supervivencia (AHV/AVS), el seguro de desempleo y el seguro obligatorio de enfermedad y, por tanto, podría afectar a ciudadanos suizos en el extranjero, así como a extranjeros residentes en otro país, afiliados a una compañía suiza de seguros sociales.

“La norma no se aplica a los asegurados residentes en el extranjero”

La Oficina Federal de Seguros SocialesEnlace externo (BSV/OFAS), consultada por swissinfo.ch, explica que la nueva ley no será de aplicación a los asegurados residentes en el extranjero: “Las nuevas disposiciones legales no deben suponer ningún cambio para los suizos residentes en el extranjero. Y tampoco para los ciudadanos extranjeros con residencia fuera de Suiza”, contesta Harald Sohns, responsable de comunicación con los medios del BSV/OFAS. La reglamentación suiza para realizar observaciones solo es válida para practicar observaciones exclusivamente en Suiza”.

Entonces, ¿por qué menciona la ley la jurisdicción del Tribunal Administrativo Federal para las personas aseguradas residentes en el extranjero? A solicitud de mayor aclaración realizada por swissinfo.ch, la portavoz del BSV/OFAS, Elizabeth Hostettler, respondió por escrito: “Un suizo residente en el extranjero puede ser objeto de observación solo si se encuentra en Suiza. La norma citada por ustedes está prevista únicamente para esos casos".

Vigilancia en el extranjero solo en el marco de acuerdos internacionales

La vigilancia en el extranjero de los asegurados, añade la portavoz del BSV/OFAS, solo es posible si el fundamento legal necesario para llevarla a cabo está contenido en un acuerdo internacional sobre seguros sociales y si la legislación del país extranjero lo permite.

En el marco de las negociaciones para el establecimiento o renovación de acuerdos de este tipo Suiza se esfuerza por incluir cláusulas que regulen la ayuda mutua en la investigación de casos sospechosos. En base a estas normas, el Estado socio podría, a petición de Suiza, llevar a cabo las investigaciones necesarias en su territorio.

“Actualmente, el único acuerdo que contiene una cláusula de ese tipo y que está en vigor es el firmado con UruguayEnlace externo", explica Harald Sohns. Se han negociado otros acuerdos que prevén una cláusula similar con Kosovo, Bosnia Herzegovina, Brasil, Montenegro, Serbia, Argentina, Túnez, Albania y Perú, pero están todavía pendientes de ser firmados, ratificados o puestos en práctica.

Investigadores en Kosovo y en Tailandia

En el pasado se han llevado a cabo observaciones de personas aseguradas en el extranjero. En 2009, como parte de un proyecto piloto vinculado a la revisión de la IV/AI, la Confederación realizó una verificación sistemática de las prestaciones por invalidez pagadas a personas aseguradas con residencia en Kosovo y Tailandia. En más de una docena de casos se ordenó también la vigilancia de los asegurados.

La medida permitió descubrir algunos casos de abuso, pero también hubo que hacer frente a algunas dificultades. En Kosovo, por ejemplo, algunos inspectores recibieron amenazas de muerte. Por esa razón Suiza decidió dejar de aplicar en Kosovo el acuerdo sobre seguridad social firmado en su momento con la antigua Yugoslavia (mientras tanto, Kosovo y Suiza han negociado un nuevo acuerdoEnlace externo).

Sin embargo, hoy ya no es una opción enviar investigadores de las compañías de seguros al extranjero. “Ya no hay intención de hacerlo y, en todo caso, los fundamentos legales no lo permitirían”, asegura Elisabeth Hostettler.

Prestaciones de los seguros de vejez (AHV/AVS) e invalidez (IV/AI) en el extranjero En 2017 el seguro AHV/AVS pagó 1 466 412 pensiones a personas residentes en Suiza. El mismo año pagó también 898 883 pensiones a personas que residían en el extranjero, de las cuales 123 819 eran de nacionalidad suiza y 775 064 de origen extranjero. El total de las pensiones AHV/AVS pagadas en el extranjero en 2017 ascendió a más de 510 millones de francos, de los que 139 millones correspondieron a suizos y 371 a ciudadanos extranjeros. Ese mismo año los seguros de invalidez (IV/AI) pagaron prestaciones por invalidez a un total de 319 294 personas, de las cuales 277 975 residían en Suiza y 41 319 en el extranjero. De estas últimas, 8 751 eran de nacionalidad suiza y el resto (32 568) extranjeros. El total de las prestaciones de invalidez pagadas ascendió a 391 millones de francos, de los que algo más de 10 millones correspondieron a suizos residentes en el extranjero y 26 millones a extranjeros con residencia en el extranjero. La Oficina Federal de Seguros Sociales asegura no disponer de datos sobre abusos relacionados con los seguros sociales suizos por parte de personas residentes en el extranjero. Fuente: BSV/OFASEnlace externo Fin del recuadro



Traducción del italiano: José M. Wolff

