Suiza dice 'sí' al canon para su radio y TV públicas Patricia Islas 04 de marzo de 2018 - 17:05 Solo 3 de 10 boletas apoyaron a la denominada iniciativa 'No Billag', cuyo objetivo era el de suprimir todo financiamiento público obligatorio para los medios audiovisuales en Suiza. Al medio día de este domingo se cerraron las urnas de voto en todo el territorio helvético. Se trató de la primera cita este 2018 en las urnas, en el ejercicio de la democracia directa en Suiza. A las cuatro de la tarde, los resultados definitivos eran públicos. Los suizos aceptaron que sus autoridades federales continuen la recaudación de impuestos directos y el IVA y el pago de la factura anual obligatoria para financiar el servicio público audiovisual. El 71,6% de los votos se expresaron en contra de la iniciativa. La financiación del servicio público mediático en Suiza fue el asunto que mayor debate provocó en la etapa previa a las votacines de hoy. Las secciones juveniles del Partido Liberal-Radical (PLR/derecha) y de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha) propusieron a través de una iniciativa popular suprimir el canon nacional de la radio y televisión, que hasta ahora administra la empresa 'Billag' por mandato del Gobierno de Suiza, de allí el nombre de esta propuesta. Factura única, anual y obligatoria Hasta este 2018, cada hogar suizo recibía en casa una factura anual de 451 francos suizos para cubrir los gastos de los medios públicos. El monto a partir del 1 de enero de 2019 será de 365 francos anuales, según decisión gubernamental. Cabe decir que en Suiza, esta factura llega por separado a los hogares, y no vía impuestos directos. Este monto cubre los gastos de los medios públicos helvéticos. El dinero se dirige principalmente a la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR SRG), a la que pertence swissinfo.ch. Otra parte más modesta se dirige a 34 radios y televisiones privadas encargadas de ofrecer también prestaciones del servicio público. Pero este canon también se dirige a la producción cultural local. Radio y televisión pública en cuatro idiomas Suiza, un país con más de ocho millones de habitantes y cuatro idiomas nacionales, ofrece un servicio público mediático en esas cuatro lenguas - alemán, francés, italiano y romanche- bajo la base del principio de solidaridad. Aproximadamente el 63% de la población vive en la denominada 'Suiza germanófona', es decir, la parte oeste del país. Dicho de otro modo, en 19 de los 26 cantones suizos se habla principalmente el dialecto suizo-alemán. De esa zona, evidentemente, se recauda el mayor número de ingresos del canon para los medios públicos (885 millones de francos en 2016). Parte de ese monto del canon se reparte a los servicios mediáticos en los otros tres idiomas nacionales. El Legislativo y el Ejecutivo helvéticos han reiterado que ese ingreso fijo resulta indispensable para asegurar la difusión en todo el territorio de emisiones de radio y televisión de calidad, que contribuyen a la cohesión del país. En ese mismo sentido se expresó la ministra Doris Leuthard, en conferencia de prensa este domingo, encargada del expediente en su función como jefa del departamento federal de Medioambiente, Transportes, Energía y Comunicación (DETEC). Tras conocer los resultados definitivos, destacó, entre otros puntos, el valor de las discusiones, "intensas, y en parte muy emocionales relativas a esta iniciativa, una muestra una democracia viva". Cabe decir que esta vez el 54,1% del electorado participó en las votaciones de hoy, un porcentaje un poco más elevado de la media en 2017: 45,6%. 100 millones de francos menos Pero el debate sobre el servicio público audiovisual no se termina este domingo. Todo el mundo está de acuerdo en que se deben implementar reformas para mejorarlo. Gilles Marchand, director de la SSR-SRG indicó que es el rechazo a la iniciativa 'No Billag' ha sido una señal fuerte para el servicio público, las radios y las televisiones regionales privadas. "Tomamos acta del debate, de las críticas constructivas". En ese contexto anunció un programa de reducción de gastos por 100 millones de francos suizos que iniciará en 2019 y concluirá en 2024. Los detalles se darán a conocer en verano, pero avanzó que también habrá despidos. "Un éxito, la iniciativa, pese al claro no" Para uno de los impulsores de la iniciativa 'No Billag', Olvier Kessler, los resultados de hoy no significan un fracaso. "Podemos estar orgullosos de que Suiza pudo ser el primer país en votar sobre este pago obligado para el servicio público mediático".