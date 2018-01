Derechos de autor

Encuesta: 38% a favor de la iniciativa 'No Billag' Olivier Pauchard 26 de enero de 2018 - 06:00 Según la primera encuesta realizada por el instituto de investigación gfs.bern, la iniciativa ‘No Billag’, que propone suprimir el canon que permite financiar el servicio público audiovisual, fracasaría si se hubiese votado por ella a mediados de enero. La encuesta, solicitada por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) - de la que swissinfo. ch forma parte – al Instituto gfs. bern indica que el 60% de los encuestados rechazó la iniciativa y un 38%, la aceptó. A más de un mes antes de las elecciones, la proporción de votantes indecisos es particularmente baja, 2%. Además, el 74% de las intenciones de voto expresadas son firmes. Por lo tanto, la formación de opinión está ya muy avanzada, lo que "limita la probabilidad de que se produzca un cambio de opinión en las próximas semanas", según los encuestadores. División política y generacional Esta primera encuesta proporciona una especie de instantánea de los opositores y partidarios de la iniciativa. La primera gran división es la orientación política. La encuesta Para esta primera encuesta, el gfs.bern trabajó con un panel representativo de 1 201 ciudadanos. Las entrevistas se realizaron por teléfono entre el 8 y el 18 de enero. La encuesta fue encargada por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que swissinfo.ch es parte. El margen de error es de +/- 2,9 puntos. Por motivos de protección de datos, los investigadores no tienen acceso a los datos de contacto de los suizos residentes en el extranjero. Parece que el apoyo a la iniciativa aumenta a medida que se avanza hacia la derecha del tablero de ajedrez político. Los simpatizantes verdes y socialistas rechazan el texto en un 88% y un 79%, respectivamente. En la centroderecha, el rechazo sigue siendo mayoritario, con un 73% en el Partido Demócrata Cristiano y un 68% en el Partido Liberal Radical. De hecho, entre los grupos políticos más importantes, sólo los partidarios de la Unión Democrática de Centro (UDC/Derecha conservadora) están mayoritariamente a favor de la iniciativa (66%). La brecha no es sólo política, sino también generacional. Los jóvenes votantes de entre 18 y 30 años, denominados por los encuestadores "la generación Netflix", representan el único grupo de edad a favor de la iniciativa (51%). Sin embargo, no existe una profunda división lingüística. La iniciativa es rechazada en todas las regiones del país. Sin embargo, cabe señalar que la negativa es más pronunciada en las regiones latinas (67% en la Suiza francófona y 65% en la Suiza de habla italiana) que en la parte germanófona del país (57%). El principal argumento esgrimido por los iniciantes de la iniciativa consiste en afirmar que la SSR se ha vuelto demasiado grande y necesita ahorrar dinero. Entre los opositores a la iniciativa destaca la explicación de que abolir el canon causaría una caída drástica en la oferta de los medios de comunicación. Segundo tema: pago de impuestos La encuesta muestra que el nuevo régimen financiero 2021, que también evaluará la ciudadanía helvética 4 de marzo, fue aceptada por el 69% de los encuestados, y 16% en contra, mientras que el 15% de los entrevistados se dijo indeciso aun de su postura. Este nuevo régimen debe dar el derecho a las autoridades de recaudar impuestos durante 15 años más, a partir de 2021. No hay opositores al tema y todo parece indicar que será aceptado en las urnas. Los suizos parecen decididos a seguir pagando impuestos.