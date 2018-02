Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Plétora de adversarios a la iniciativa 'No Billag' 01 de febrero de 2018 - 16:55 La iniciativa ‘No Billag’, que pretende eliminar el canon para financiar la radio y la televisión, cuenta con el respaldo de un número relativamente pequeño de partidos y organizaciones. Entre los principales defensores se encuentran la Unión Democrática del Centro y la Unión Suiza de Artes y Oficios. La mayoría de las otras organizaciones o partidos abogan por el rechazo a la iniciativa. Partidos Políticos Unión Democrática de Centro (UDC) La UDC es el único partido gubernamental que apoya la ‘No Billag’. Sus delegados se han pronunciado claramente en favor de la iniciativa. Jóvenes UDC, Jóvenes PLR Las secciones juveniles de la Unión Democrática de Centro y del Partido Liberal Radical (PLR) están entre los primeros partidarios de la iniciativa. Organizaciones Unión Suiza de Artes y Oficios La organización coordinadora de las PYME ha votado en favor de la iniciativa por una mayoría de dos tercios. Comité de Iniciativa En la base de la iniciativa, hay jóvenes suizos que se denominan “libertarios”. El comité de iniciativa tiene solo unos pocos políticos elegidos. Consejo Federal y Parlamento Tanto el Gobierno como ambas cámaras del Parlamento rechazan la iniciativa. Partidos Políticos Partido Socialista (PS) La dirección del PS rechazó unánimemente la iniciativa. Partido Liberal Radical (PLR) Los delegados del PLR votaron de manera por el rechazo. Partido Demócrata Cristiano (PDC) Los delegados del PDC dijeron claramente que no a la iniciativa. Partido Ecologista Suizo (PES) En su asamblea de delegados, los Verdes rechazaron rotundamente la iniciativa. Partido Democrático Burgués (PBD) Los delegados del partido votaron abrumadoramente en contra de la iniciativa. Verdes Liberales También la asamblea de delegados se pronunció ampliamente por el no a la iniciativa. Organizaciones Conferencia de Gobiernos Cantonales Los Gobiernos de los diversos cantones suizos se oponen a la iniciativa. Economiesuisse La organización paraguas de la economía nacional rechaza la iniciativa. Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) La OSE, que representa los intereses de alrededor de 770 000 suizos en el extranjero, rechaza la iniciativa. Organizaciones turísticas La Federación Suiza de Turismo, que reúne a Hotelleriesuisse, Gastrosuisse y la Asociación Suiza de Remontes Mecánicos, rechaza la iniciativa. Unión de Agricultores Suizos (USP) La dirección del USP votó a favor del rechazo de la iniciativa. Asociación de Comunas Suizas (ACS) La CSA rechaza la iniciativa por unanimidad. Unión de Ciudades Suizas (UVS) La UVS rechaza unánimemente la iniciativa. Cultura Popular Suiza Esta organización, que representa a 33 asociaciones con más de 400 000 miembros activos en la cultura, rechaza la iniciativa. Personas Mayores Diversas organizaciones de jubilados se pronunciaron contra la ‘No Billag’, incluida la Asociación Suiza de Personas Mayores (ASA) y la Federación de Asociaciones de Pensionistas y de Ayuda Mutua en Suiza (FARES). Medios Religiosos La Federación de Iglesias Protestantes y la Conferencia Episcopal Suiza rechazan esta iniciativa “que cortaría la palabra a las minorías”. Sindicatos Los medios sindicales, especialmente la Unión Sindical Suiza y Travail.Suisse, abogan por rechazar la iniciativa. Regiones montañosas La Agrupación Suiza para las Regiones de Montaña se opone a la iniciativa que eliminaría numerosos empleos y disminuiría la oferta mediática en esas regiones. Personas con capacidades reducidas La organización Pro Infirmis recomienda rechazar la iniciativa porque “las voces de los más débiles serían silenciadas en primer lugar”. swissinfo.ch es una empresa que forma parte de la SSR. La mitad de su presupuesto es financiado por el canon y la otra mitad por la Confederación.