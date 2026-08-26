La ciudadanía suiza decidirá sobre el apoyo del Gobierno a la producción de alimentos de origen vegetal

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¿Debería Suiza poder producir en el futuro hasta el 70% de los alimentos que consume? Ese es el objetivo de la iniciativa sobre seguridad alimentaria, sobre la que la ciudadanía suiza votará el 27 de septiembre.

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La iniciativa propone cambios en la política agrícola para fomentar la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal en lugar de productos de origen animal. Fue impulsada por la activista medioambiental Franziska Herren y otras seis personas. En el ámbito político, cuenta especialmente con el apoyo de las Juventudes Verdes, de izquierda. El Gobierno suizo y el Parlamento se oponen a la iniciativa.

Conozca en qué consiste la iniciativa y cuáles son los argumentos que esgrimen sus partidarios y detractores.

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Mostrar más Votaciones ¿Qué propone la iniciativa «Por una alimentación segura»? Este contenido fue publicado en La ciudadanía suiza decidirá el 27 de septiembre si respalda la iniciativa de la activista ecologista Franziska Herren para promover la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal. leer más ¿Qué propone la iniciativa «Por una alimentación segura»?