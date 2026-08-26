La ciudadanía suiza decidirá sobre el apoyo del Gobierno a la producción de alimentos de origen vegetal
¿Debería Suiza poder producir en el futuro hasta el 70% de los alimentos que consume? Ese es el objetivo de la iniciativa sobre seguridad alimentaria, sobre la que la ciudadanía suiza votará el 27 de septiembre.
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Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores.
Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Me ocupo de los canales de redes sociales de Swissinfo en tres idiomas de Suiza: alemán, francés e italiano. Como especialista en contenidos digitales, promuevo artículos e informaciones de actualidad y de contexto sobre temas diversos, política y cultura —también en inglés— de interés para la comunidad suiza en el mundo.
Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo.
Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión.
Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés.
Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.
La iniciativa propone cambios en la política agrícola para fomentar la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal en lugar de productos de origen animal. Fue impulsada por la activista medioambiental Franziska Herren y otras seis personas. En el ámbito político, cuenta especialmente con el apoyo de las Juventudes Verdes, de izquierda. El Gobierno suizo y el Parlamento se oponen a la iniciativa.
Conozca en qué consiste la iniciativa y cuáles son los argumentos que esgrimen sus partidarios y detractores.
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Votaciones
¿Qué propone la iniciativa «Por una alimentación segura»?
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La ciudadanía suiza decidirá el 27 de septiembre si respalda la iniciativa de la activista ecologista Franziska Herren para promover la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal.
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