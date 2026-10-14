Suiza votará una subida del IVA para financiar una decimotercera mensualidad de las pensiones

A partir de diciembre, las personas jubiladas podrán disfrutar de una 13.ª pensión mensual, aunque entre bastidores aún habrá que encontrar la forma de financiarla. Keystone / Michael Buholzer

La ciudadanía suiza votará el 29 de noviembre sobre la solución elegida por el Parlamento para financiar la 13.ª paga del Seguro de Vejez y Supervivientes (SVS), que prevé un aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 0,4 puntos porcentuales. En caso de rechazo, la 13.ª paga se abonará igualmente a partir de diciembre de 2026, pero todavía quedará por encontrar una fuente de financiación.

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El mes de diciembre tendrá este año un significado especial para las personas beneficiarias del Seguro para la Vejez (SVS). Se trata del primer pilar del sistema de pensiones suizo, de tres.

Tanto si residen en Suiza como en el extranjero, estas personas recibirán por primera vez una 13.ª pensión mensual. Sin embargo, queda por determinar cómo financiarla. El 29 de noviembre, la ciudadanía votará sobre la solución elegida por el Parlamento.

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¿Sobre qué se vota exactamente?

La votación no pone en cuestión la 13.ª pensión del SVS. La ciudadanía aprobó su principio con el 58,2% de los votos en marzo de 2024. El 29 de noviembre, la ciudadanía suiza únicamente debe pronunciarse sobre cómo financiar una parte de este nuevo gasto.

Las jubiladas solteras y los jubilados solteros recibirán hasta 2.520 francos más al año y los matrimonios, hasta 3.780 francos. El coste total superará los 4.000 millones de francos anuales.

Dado que el número de personas jubiladas sigue aumentando y que las pensiones se ajustan periódicamente al coste de la vida, esta cantidad debería incrementarse hasta alcanzar los 5.000 millones de francos anuales a partir de 2035.

Para cubrir una parte de estos gastos adicionales, el Parlamento propone aumentar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a partir de 2028. El tipo general, que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, pasaría del 8,1% al 8,5%, lo que supone un incremento de 0,4 puntos porcentuales. Por su parte, el tipo especial aplicado al sector del alojamiento pasaría del 3,8% al 4%.

En cambio, el tipo reducido del 2,6%, que afecta, entre otros productos, a los alimentos, los medicamentos y los libros, se mantendría sin cambios.

Este aumento del IVA, que generaría unos 1.400 millones de francos anuales, no sería suficiente para cubrir la totalidad de los costes de la 13.ª pensión mensual. Sin embargo, permitiría aliviar las finanzas del seguro SVS. El Gobierno de Suiza ya ha previsto una posible fórmula de financiación adicional para la 13.ª pensión en su proyecto de reforma SVS2030, que actualmente se encuentra en fase de consulta. Esta podría basarse en un nuevo aumento del IVA o en una combinación del IVA y las cotizaciones sociales.

¿Cómo se financia el SVS?

Este seguro se financia mediante un sistema de reparto. Esto significa que el dinero aportado por la población activa se utiliza directamente para financiar las pensiones. Las prestaciones se sufragan principalmente con las cotizaciones de las personas aseguradas y de las empresas empleadoras, que representan aproximadamente el 70% de los ingresos.

La Confederación cubre algo más del 20% de los gastos, principalmente mediante sus recursos generales y los impuestos sobre el tabaco y las bebidas espirituosas. Aproximadamente el 9% de los ingresos procede del IVA y del impuesto sobre los casinos. A ello se suman los posibles rendimientos generados por las inversiones de las reservas del SVS que pueden variar considerablemente de un año a otro. En 2025, los ingresos del SVS superaron los 55.000 millones de francos.

¿Cuál es la situación financiera del SVS?

Actualmente, el SVS cuenta con una situación financiera relativamente sólida. Cerró el ejercicio de 2025 Enlace externocon un superávit de 4.400 millones de francos. Esta situación favorable se explica, en particular, por los ingresos adicionales aportados por la Reforma Fiscal y Financiación del SVS (RFFA) Enlace externo y por la reforma SVS21Enlace externo.

Sin embargo, la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom y la disminución del número de personas en activo están ejerciendo presión sobre este seguro social. A ello se suma ahora el coste de la 13.ª pensión. Ya este año, los gastos superarán los ingresos en más de 1.000 millones de francos. Sin ingresos adicionales, los déficits anuales alcanzarán cerca de 5.000 millones de francos de aquí a 2035, según las estimaciones de la Oficina Federal de Seguros SocialesEnlace externo.

Con el aumento del IVA, el déficit debería reducirse a 3.000 millones de francos.

¿Por qué debe votar el pueblo?

Un aumento del IVA requiere una modificación de la Constitución Federal. Por ello, la ciudadanía debe pronunciarse sobre el Decreto federal relativo a la financiación adicional del SVS mediante un aumento del IVAEnlace externo. Para ser aprobada, la iniciativa deberá obtener la doble mayoría: la mayoría de los votos en todo el país y la mayoría de los votos en más de la mitad de los cantones suizos.

¿Quién está a favor y quién está en contra?

El Parlamento y el Gobierno respaldan el proyecto. Los partidos de centro-derecha se oponen, mientras que las formaciones de izquierda y de centro lo apoyan. Las principales organizaciones sindicales también respaldan el aumento del IVA, aunque existen voces minoritarias dentro de sus filas que lo combaten. Es el caso, en particular, del Sindicato de los Servicios Públicos (SSP), que recomienda rechazar el proyecto.

¿Cuáles son los argumentos a favor de la reforma?

El principal argumento es financiero. La introducción de la 13.ª pensión del AVS fue aprobada en votación popular. Para respetar la voluntad ciudadana, ahora es necesario encontrar una fuente de financiación y evitar que las cuentas del SVS entren en números rojos.

Quienes apoyan el aumento del IVA consideran que es la mejor manera de financiar rápidamente la nueva prestación. En el Parlamento, la izquierda había defendido una financiación mixta, que combinara un aumento de las cotizaciones salariales y del IVA. Sin embargo, considera que la solución adoptada es el mejor compromiso posible dadas las actuales relaciones de fuerza políticas.

Para sus defensoras y defensores de izquierda, esta solución también permite reducir la presión a favor de elevar la edad de jubilación, una posibilidad que defienden especialmente los partidos de derecha.

También destacan que el aumento de 0,4 puntos porcentuales es limitado y que no afecta a los bienes de primera necesidad. A su juicio, para la gran mayoría de las personas que se benefician, el incremento que supone la 13.ª pensión supera el coste adicional derivado de la subida del IVA.

¿Cuáles son los argumentos en contra de la reforma?

La oposición a la reforma no cuestionan el pago de la 13.ª pensión del SVS, sino su forma de financiación. Consideran que un aumento del IVA supondría una carga excesiva para el poder adquisitivo de los hogares, ya afectado por el incremento de las primas del seguro médico, los alquileres y los gastos corrientes.

También critican que la medida sólo permitirá financiar una parte de la 13.ª pensión. Para el PLR (Partido Liberal Radical), sería preferible abordar los problemas estructurales del SVS.

En la izquierda, el SSP considera que el IVA es un impuesto injusto, que afecta proporcionalmente más a las personas con ingresos modestos. El sindicato plantea además otro argumento: no sería necesario obtener financiación adicional de forma inmediata, dada la buena situación actual de las finanzas del SVS.

Mostrar más Debate moderado por Samuel Jaberg ¿De dónde sacará Suiza el dinero para financiar la paga extra de las pensiones? ¿Dónde buscar los cerca de 5 mil millones de francos necesarios para financiar esta reforma cada año? Nos gustaría conocer su opinión. Únase al debate 141 Me gusta Ver la discusión

Artículo revisado y verificado por Pauline Turuban / Adaptado al español por José Kress/pi

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