¿Debe Suiza facilitar las exportaciones de armas?

Suiza exporta sobre todo munición y vehículos blindados. Keystone / Alessandro Della Valle

La población suiza votará el 29 de noviembre sobre una controvertida flexibilización de la Ley federal sobre el material de guerra. Impulsada por los partidos de derecha y de centro-derecha, la reforma pretende apoyar a la industria armamentística suiza. Sin embargo, quienes se oponen a ella y promovieron el referéndum temen que debilite la tradición humanitaria y la neutralidad de Suiza.

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Desde la invasión rusa de Ucrania, las normas suizas sobre la exportación de armas son objeto de un intenso debate. La negativa de Berna a autorizar a varios países europeos a reexportar material bélico suizo a Ucrania ha suscitado la incomprensión de numerosos socios de la Confederación. El 29 de noviembre, la ciudadanía suiza deberá pronunciarse sobre una flexibilización de esta legislación.

¿Qué establece la ley actualmente?

Actualmente, la Ley federal sobre el material de guerra prohíbe las exportaciones a países implicados en un conflicto armado o que cometan violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Desde la entrada en vigor, en 2022, del contraproyecto indirecto a la iniciativa popular «Contra las exportaciones de armas a países sumidos en una guerra civil» (conocida como iniciativa correctora), el Consejo Federal ya no puede conceder excepciones a estos criterios.

Los países compradores también deben firmar una declaración de no reexportación. Esto significa que no pueden transferir material suizo a un tercer Estado sin la autorización previa del Consejo Federal. Precisamente esta norma generó dificultades tras la invasión de Ucrania. Países como Alemania, España, Países Bajos y Dinamarca querían transferir a Kiev material militar o munición de origen suizo. Al estar sujetos a las declaraciones de no reexportación, tuvieron que solicitar autorización al Consejo Federal, que la denegó.

¿Qué relación tiene con la neutralidad?

La neutralidad no impide que Suiza exporte armas. Las restricciones actuales responden, ante todo, a decisiones políticas recogidas en la Ley sobre el material de guerra, que van más allá de las exigencias del derecho internacional en materia de neutralidad.

¿Qué cambiaría con la reforma?

La reforma prevé un trato diferente para determinados Estados considerados socios cercanos de Suiza y que cuentan con normas de exportación comparables. Las exportaciones a estos países podrían autorizarse incluso si están implicados en un conflicto armado. La lista incluye, entre otros, a los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina.

¿Por qué debe votar la ciudadanía?

En 2024, el Consejo Federal pidió al Parlamento que le concediera la posibilidad de apartarse excepcionalmente de las normas que regulan las autorizaciones de exportación. Sin embargo, las dos cámaras federales decidieron ir más allá de la propuesta inicial del Gobierno. En diciembre de 2025 aprobaron esta modificación de la Ley sobre el material de guerra.

No obstante, una alianza interpartidista presentó 75.000 firmas válidas contra el proyecto, suficientes para que prosperara un referéndum. Por este motivo, las autoridades tuvieron que convocar una votación popular.

El referéndum contra la modificación de la ley sobre material de guerra se presentó el 17 de abril en la Cancillería Federal. Keystone / Anthony Anex

¿Quién está a favor y quién está en contra?

La modificación de la ley cuenta con el respaldo del Consejo Federal y del Parlamento. En este último, ha recibido el apoyo de la mayoría de los partidos de derecha y de centro-derecha, en particular de la Unión Democrática de Centro (UDC), los Liberales Radicales (PLR) y El Centro. Representantes de la industria armamentística también apoyan la reforma.

La alianza que impulsó el referéndum está integrada por el Partido Socialista Suizo (PS), Los Verdes, el Partido Evangélico Suizo (PEV), el Grupo por una Suiza sin Ejército (GSsA) y varias organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué argumentos esgrimen quienes apoyan la flexibilización?

Quienes respaldan el proyecto consideran que la política actual es demasiado restrictiva en comparación con la de otros países. A su juicio, estas normas perjudican a la industria armamentística suiza en un momento en que numerosos países europeos están invirtiendo grandes sumas en defensa. Las estrictas condiciones para la reexportación ya han llevado a Alemania, Países Bajos y Dinamarca a renunciar a realizar pedidos a Suiza.

Las personas partidarias de la reforma también destacan que contar con una industria de defensa sólida es fundamental para garantizar el abastecimiento del Ejército suizo. Temen que el debilitamiento del sector reduzca la capacidad del país para garantizar su propia seguridad.

¿Por qué se ha impulsado un referéndum contra la reforma?

Quienes se oponen a la modificación de la ley temen que la flexibilización prevista aumente el riesgo de que las armas suizas acaben en zonas de conflicto. También lamentan que la reforma no aporte ninguna solución para Ucrania, país atacado por Rusia en violación del derecho internacional. Aunque la idea inicial era permitir las reexportaciones a Ucrania, este país no figura entre los Estados que se beneficiarían de las nuevas normas.

Según quienes rechazan la reforma, el proyecto no responde a la defensa de los derechos humanos, sino a los intereses económicos de la industria armamentística. También cuestionan que el sector atraviese una crisis que ponga en peligro su propia existencia.

Para la alianza contraria a la reforma, la flexibilización contradice la neutralidad suiza y debilita la tradición humanitaria del país. Sus integrantes también denuncian un cambio de rumbo político apenas unos años después de la entrada en vigor del contraproyecto indirecto a la iniciativa correctora.

Por último, quienes promovieron el referéndum consideran que la reforma concede un margen de maniobra excesivo al Consejo Federal, que podría apartarse con mayor facilidad de los criterios actuales para autorizar las exportaciones.

¿Cuál es la situación de la industria armamentística?

Las cifras de exportación han ofrecido señales contradictorias en los últimos años. Tras registrar un descenso en 2023 y 2024, las exportaciones suizas de material de guerra repuntaron con fuerza en 2025 y alcanzaron cerca de 950 millones de francos, lo que supone un aumento del 43 % respecto al año anterior. Alemania siguió siendo, con diferencia, el principal mercado de la industria armamentística suiza.

Revisado y verificado por Pauline Turuban / Traducido por José Kress

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