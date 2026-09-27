Las reacciones al rechazo de la iniciativa sobre la neutralidad

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El domingo, periodistas de Swissinfo estuvieron en los actos de quienes estaban a favor y en contra de la iniciativa que pretendía fijar en la Constitución una interpretación más estricta de la neutralidad. Preguntaron a las personas representantes políticas presentes cómo interpretaban el resultado de la votación.

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Aquí puede ver los resultados de la votación:

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Edición, Samuel Jaberg y adaptación al español. Carla Wolff.