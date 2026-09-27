The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Votaciones

Las reacciones al rechazo de la iniciativa sobre la neutralidad

El domingo, periodistas de Swissinfo estuvieron en los actos de quienes estaban a favor y en contra de la iniciativa que pretendía fijar en la Constitución una interpretación más estricta de la neutralidad. Preguntaron a las personas representantes políticas presentes cómo interpretaban el resultado de la votación.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tengo experiencia como periodista de vídeo y me apasiona hacer que temas complejos sean accesibles y atractivos a través de una narración multimedia convincente. Enfocada en temas sociales y medioambientales, produzco una variedad de formatos de vídeo sobre una amplia gama de temas, especializándome en vídeos explicativos contundentes con gráficos en movimiento y animación stop-motion. Durante mis estudios en cine, literatura inglesa y periodismo, adquirí experiencia en radio, televisión y prensa en toda Suiza. Después de trabajar con el equipo de imagen y sonido del Festival de Cine de Locarno, me uní a SWI swissinfo.ch en 2018 para producir reportajes locales e internacionales.

Hago traducciones y apoyo al equipo editorial de Suiza en el extranjero. Licenciada en Relaciones Internacionales y Comunicación, ahora trabajo para SWI swissinfo.ch.

Cubro -como periodista- la evolución de la democracia allí donde la perspectiva suiza resulta relevante. Soy suizo y siempre me ha fascinado cómo las discusiones públicas moldean la sociedad.

Aquí puede ver los resultados de la votación:

Mostrar más

Edición, Samuel Jaberg y adaptación al español. Carla Wolff.

Los preferidos del público

Los más discutidos

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR