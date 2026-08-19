¿Neutralidad estricta o flexible? La ciudadanía suiza decidirá en las urnas
¿Cómo debería interpretar Suiza su neutralidad en el futuro? La ciudadanía suiza decidirá sobre esta cuestión el 27 de septiembre.
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores.
Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés.
Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.
Me ocupo de los canales de redes sociales de Swissinfo en tres idiomas de Suiza: alemán, francés e italiano. Como especialista en contenidos digitales, promuevo artículos e informaciones de actualidad y de contexto sobre temas diversos, política y cultura —también en inglés— de interés para la comunidad suiza en el mundo.
Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo.
Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión.
Por un lado el partido conservador Unión Democrática de Centro (UDC) apoya una interpretación más estricta de la neutralidad. Por el otro lado se encuentran los demás grandes partidos, así como el Gobierno suizo y el Parlamento, que quieren mantener el enfoque actual.
Lee más sobre la iniciativa aquí:
Mostrar más
Mostrar más
Política suiza
¿Debe ser estricta o flexible la neutralidad suiza? La ciudadanía decidirá en las urnas
Este contenido fue publicado en
El 27 de septiembre, Suiza votará sobre una iniciativa que busca consagrar en la Constitución una neutralidad más estricta.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.