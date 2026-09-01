«Neutralidad no significa indiferencia»

Cartel sobre la iniciativa de neutralidad, que se someterá a votación el 27 de septiembre. Keystone / Martial Trezzini

La neutralidad suiza no siempre es fácil de explicar, especialmente en el extranjero. Muchas personas de Suiza que viven fuera del país conocen bien lo difícil que puede llegar a ser explicar este concepto. Hemos hablado con algunas de ellas.

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La neutralidad suiza es casi un sinónimo del país, una de sus señas de identidad. En el extranjero, sin embargo, también es objeto de críticas. Quienes viven fuera de Suiza se enfrentan con frecuencia a preguntas sobre el tema y tienen que explicar qué significa la neutralidad para su país. Varias personas suizas residentes en el extranjero nos han contado cómo viven estas situaciones.

«I’m Switzerland» es una expresión bastante habitual en Estados Unidos. «Aquí se suele decir cuando alguien no quiere posicionarse sobre un tema», cuenta Ruth Härri, una suiza residente en Florida. Ella misma dice últimamente «I’m Switzerland» con frecuencia, sobre todo cuando sale a relucir la política estadounidense. «Con algunas amistades y vecinos prefiero no hablar de estos temas porque rara vez coincidimos en nuestras opiniones», explica.

Peter Schärer, que vive en Fráncfort, también conoce el estereotipo asociado a Suiza en el extranjero. Cuando las discusiones en su entorno suben de tono, suele escuchar: «Tú eres suizo, o sea que eres neutral».

Críticas en Alemania y también en Chile

En los últimos años, no obstante, Peter Schärer se ha tenido que enfrentar a varias críticas al respecto. El detonante fue la invasión rusa de Ucrania y el debate sobre la entrega de armas suizas a Ucrania. «Aquí en Alemania no entendían esa defensa tan estricta de los principios», cuenta.

Patrick Reolon, que emigró a Chile, también ha tenido que escuchar críticas sobre la neutralidad suiza. «Aquí, y en general en Sudamérica, la neutralidad suiza se considera una postura oportunista desde el punto de vista económico», explica. Según el estereotipo, Suiza evita enemistarse con nadie y puede hacer negocios con todo el mundo. «Dependiendo de a quién se pregunte, eso se considera cobardía o astucia», cuenta este suizo residente en el extranjero.

Sin embargo, en Croacia, Peter Špari asegura que: «Aquí la neutralidad se considera uno de los pilares de la prosperidad suiza, y no una muestra de cobardía o falta de solidaridad».

Prejuicios

En España es bastante común escuchar ciertas ideas fijas sobre la neutralidad suiza. «Aquí se suele confundir la neutralidad con la indiferencia», afirma Sandra Carrasco, que vive en el norte de España. «Es el prejuicio con el que me encuentro más a menudo».

Sin embargo, la suiza no deja pasar esta interpretación sin más. «Entonces suelo explicar que la neutralidad no significa indiferencia. Sobre todo si tenemos en cuenta la historia, se trata de estabilidad y de imparcialidad, y Suiza también puede imponer sanciones», señala.

Para Sandra Carrasco, además, está claro que la neutralidad ha reportado importantes beneficios a Suiza. «Cuando se trata de negociaciones de paz y de diplomacia internacional, Suiza sigue estando entre los países más destacados», afirma.

Peter Schärer coincide. «La neutralidad le ha servido bien a Suiza», dice. No obstante, considera que en ocasiones los intereses económicos han pesado más que la defensa de los propios valores. «El ataque de Rusia contra Ucrania fue, en última instancia, también un ataque a nuestros valores. Otros países tradicionalmente neutrales, como Austria o Suecia, tomaron partido. Nosotros no», añade.

Por eso, a Schärer no le sorprende que Suiza esté debatiendo actualmente sobre su neutralidad: «En tiempos de paz, la neutralidad siempre está bien y todo el mundo la considera estupenda. Pero cuando la situación se pone realmente seria, incluso con conflictos armados, resulta más difícil».

«¿Sigue encajando?»

Ivo Dürr vive en Austria, un país que también se declara neutral. En su opinión, Suiza utiliza bien la neutralidad como instrumento político.

«Aquí, en Austria, la neutralidad también está muy arraigada entre la población», señala Dürr. ¿Cuál es la diferencia? La tradición de neutralidad suiza es mucho más antigua que la austríaca. Además, añade lo siguiente: «En Austria no se debate tanto sobre ella, quizá porque no nos atrevemos».

Por eso, Ivo Dürr considera difícil imaginar que Austria llegara a celebrar un referéndum sobre cómo debería aplicarse su neutralidad. «En el mundo actual hay que redefinir muchas cosas. En ese sentido, la iniciativa sobre la neutralidad [en Suiza] no está tan desencaminada. Nos obliga a hablar de ello y a preguntarnos: ¿sigue encajando o tenemos que adaptarla?»

Artículo editado por Samuel Jaberg y adaptado al español por Carla Wolff.

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