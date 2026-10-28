¿Suiza flexibiliza la exportación de armas?

El Parlamento y el Consejo Federal quieren flexibilizar las normas para la exportación de armas. Sin embargo, se ha lanzado un referéndum contra esta propuesta. Por ello, la ciudadanía suiza votará sobre el proyecto el próximo 29 de noviembre.
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Me ocupo de los canales de redes sociales de Swissinfo en tres idiomas de Suiza: alemán, francés e italiano. Como especialista en contenidos digitales, promuevo artículos e informaciones de actualidad y de contexto sobre temas diversos, política y cultura —también en inglés— de interés para la comunidad suiza en el mundo.
Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo.
Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión.
Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés.
Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.
Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores.
Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
El Parlamento y el Gobierno quieren modificar la Ley sobre el Material de Guerra. La reforma prevé autorizar las exportaciones de armas a los países de la Unión Europea, así como a Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina, incluso si estos países están involucrados en un conflicto armado.
El Partido Socialista (PS), Los Verdes, el Partido Evangélico (PEV), el Grupo por una Suiza sin Ejército (GSsE) y varias organizaciones de la sociedad civil se oponen a la reforma y han impulsado un referéndum. Ahora, la decisión está en manos del electorado suizo.
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Geraldine Wong Sak Hoi
¿Cómo debe un país neutral como Suiza regular sus exportaciones de armas a zonas de conflicto?
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