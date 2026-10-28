¿Suiza flexibiliza la exportación de armas?

El Parlamento y el Consejo Federal quieren flexibilizar las normas para la exportación de armas. Sin embargo, se ha lanzado un referéndum contra esta propuesta. Por ello, la ciudadanía suiza votará sobre el proyecto el próximo 29 de noviembre.

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El Parlamento y el Gobierno quieren modificar la Ley sobre el Material de Guerra. La reforma prevé autorizar las exportaciones de armas a los países de la Unión Europea, así como a Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina, incluso si estos países están involucrados en un conflicto armado.

El Partido Socialista (PS), Los Verdes, el Partido Evangélico (PEV), el Grupo por una Suiza sin Ejército (GSsE) y varias organizaciones de la sociedad civil se oponen a la reforma y han impulsado un referéndum. Ahora, la decisión está en manos del electorado suizo.

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Mostrar más Debate moderado por Geraldine Wong Sak Hoi ¿Cómo debe un país neutral como Suiza regular sus exportaciones de armas a zonas de conflicto? Suiza podría permitir pronto la exportación de armas fabricadas en el país a naciones involucradas en conflictos. ¿Qué opina usted al respecto? Únase al debate 40 Me gusta Ver la discusión

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Mostrar más Votaciones ¿Debe Suiza facilitar las exportaciones de armas? Este contenido fue publicado en La población suiza votará el 29 de noviembre sobre una controvertida flexibilización de la Ley federal sobre el material de guerra. leer más ¿Debe Suiza facilitar las exportaciones de armas?

Traducido por José Kress

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