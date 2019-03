El 54,6% de los votantes del cantón de Zúrich dijeron no a la iniciativa, apoyada por los principales partidos de centro derecha y de la comunidad empresarial.

NO ciudadano a privatización del agua en Zúrich 10 de febrero de 2019 - 17:33 Los planes del gobierno cantonal de Zúrich de permitir la privatización parcial de los servicios de agua para dar a los propietarios de tierras una mayor participación en el uso de ríos y lagos fue rechazada este domingo por la ciudadanía. El 54,6% de los votantes del cantón de Zúrich dijeron no a la iniciativa, apoyada por los principales partidos de centro derecha y de la comunidad empresarial. La izquierda, con el respaldo de grupos ambientalistas, había impugnado el año pasado una decisión del parlamento cantonal que permitía la participación de la ciudadanía, de manera privada, en el mantenimiento del suministro del vital líquido. Los opositores advirtieron que la ley allanaba el camino para que las multinacionales comercializaran el uso del agua potable. Argumentaron igualmente que esa modificación legislativa socavaría la protección de la naturaleza y limitaría el acceso público a las orillas de los lagos.