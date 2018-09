La llamada ‘Iniciativa por unos alimentos sanos y producidos en condiciones justas y ecológicas’Enlace externo (Iniciativa por unos alimentos justos) es respaldada ahora por el 53% de los encuestados (contra 45% que tienen la intención de rechazarla). Por lo tanto, la propuesta aún tiene mayoría, pero un ‘NO’ parece más probable el 23 de septiembre, si se tiene en cuenta la evolución negativa: el texto, lanzado por los Verdes (Partido Ecologista Suizo), perdió 25 puntos en un mes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que solamente el 2% de los encuestados dice que aún no sabe de qué manera votará.

Aceleración en ciclopistas y freno en temas agrícolas Armando Mombelli 12 de septiembre de 2018 - 11:15 La propuesta de inscribir los carriles para bicicletas en la Constitución avanza con firmeza hacia las elecciones del 23 de septiembre, mientras que las dos iniciativas tendientes a reorientar la política agrícola en un sentido ecológico, social y sostenible pierden terreno: Resultado del segundo sondeo de la SSR. El decreto federal para apoyar la movilidad ciclista en Suiza con la ampliación del artículo constitucional sobre caminos y senderos peatonales a las ciclopistas está listo para el esprint final. Según la segunda encuesta de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), realizada por el Instituto gfs.bern entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, la propuesta tiene a favor al 69% de los encuestados y a un 25% en contra. Un 6% están indecisos. La ‘Iniciativa por el fomento de las vías ciclistas y de los senderos y caminos peatonales’ (Iniciativa por la bici) ganó terreno en comparación con la primera encuesta, realizada a principios de agosto. El campo de quienes la apoyan obtuvo cinco puntos más, lo que indica una clara tendencia al ‘SÍ’. No es sorprendente: en Suiza, ese tipo de movilidad es cada vez más popular, debido en parte al auge de la bicicleta eléctrica. Alrededor de dos tercios de los hogares poseen al menos una bicicleta y las ventas aumentaron un 4,2% el año pasado. En los últimos años se ha hecho mucho para fomentar el uso de bicicletas, en particular, la creación de carriles separados del tráfico motorizado en las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, para los defensores de la movilidad suave sobre dos ruedas, aún queda mucho por hacer. La encuesta muestra que esa visión es compartida por la mayoría de los votantes de todas las regiones lingüísticas y de todos los principales partidos, con excepción de aquellos de la UDC (derecha conservadora). Caída de las iniciativas agrícolas Después de un comienzo bullicioso, el camino ha sido bastante difícil para las dos iniciativas que buscan imprimir una nueva dirección a la política agrícola de Suiza mediante la promoción de la producción indígena y de alimentos acordes con criterios ecológicos, sociales y sostenibles. En la primera encuesta, más de las tres cuartas partes de los entrevistados se dijeron a favor de ambas. Pero en pocas semanas ese amplio margen de aprobación se colapsó peligrosamente. La llamada ‘Iniciativa por unos alimentos sanos y producidos en condiciones justas y ecológicas’ (Iniciativa por unos alimentos justos) es respaldada ahora por el 53% de los encuestados (contra 45% que tienen la intención de rechazarla). Por lo tanto, la propuesta aún tiene mayoría, pero un ‘NO’ parece más probable el 23 de septiembre, si se tiene en cuenta la evolución negativa: el texto, lanzado por los Verdes (Partido Ecologista Suizo), perdió 25 puntos en un mes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que solamente el 2% de los encuestados dice que aún no sabe de qué manera votará. La iniciativa tiene como objetivo promover el comercio de alimentos a partir de la producción regional y estacional, impulsar condiciones laborales justas, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar el bienestar de los animales y fortalecer la protección de la naturaleza, argumentos que inicialmente convencieron a la gran mayoría de los encuestados. Pero en las últimas semanas, las consideraciones de los opositores han ganado terreno. Según ellos, la aplicación de la iniciativa aumentaría el precio de los alimentos y crearía conflictos con los socios comerciales de Suiza. Los riesgos de abrir mercados El esquema es casi análogo al de la otra propuesta de modificación de la política agrícola. La iniciativa llamada ‘Por la soberanía alimentaria. La agricultura nos incumbe a todos’, presentada por el sindicato campesino Uniterre. El sector de quienes la apoyan perdió 26 puntos para situarse en el 49%. El 46% está en contra y el 5% aún está indeciso. Este texto también busca orientar la política agrícola hacia la producción sostenible, con un perfil ecológico y social. La iniciativa también tiene como objetivo garantizar una mejor protección del sector agrícola suizo frente a las presiones para la apertura de los mercados internacionales. Con ese fin, sus promotores quieren que el Estado juegue un papel más activo en la regulación del mercado agrícola y los precios, a fin de garantizar, entre otras cosas, la supervivencia de las pequeñas granjas. La Iniciativa para la soberanía alimentaria fue rechazada por el Gobierno, los partidos de centro y derecha y las principales organizaciones económicas. Sus alegatos son en gran medida los mismos que los planteados contra la Iniciativa por unos alimentos justos: su aplicación socavaría la competitividad y el espíritu de innovación de la cadena agroalimentaria suiza, elevaría los precios de los alimentos y violaría los compromisos internacionales del país.