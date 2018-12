El ensayo demostrará si el método de voto electrónico del sistema de correo suizo es capaz de resistir a los mejores hackers. (Silas Stein / DPA / Keystone)

A principios de 2019 se probará contra los ataques de los piratas electrónicos uno de los dos sistemas de votación electrónica utilizados en Suiza. Quienes logren atacarlo tendrán su recompensa. La Organización de Suizos en el Extranjero (OSE), que aboga por el uso generalizado del voto electrónico, acoge esta prueba con satisfacción.



El examen se llevará a cabo a lo largo de cuatro semanas durante el primer trimestre de 2019 y, según ha informado el dominical ‘NZZ am Sonntag, lo realizarán la Confederación y los cantones. La Cancillería Federal dispondría de un presupuesto de un cuarto de millón de francos para implementar el sistema y compensar a los piratas electrónicos, tal y como ha adelantado el semanario dominical según fuentes que no cita. La propia Cancillería no da ninguna cifra.



“Que la Cancillería Federal, que dirige este proyecto, reaccione ante los temores y los tome en serio es una buena señal. Durante un año y medio aproximadamente, cada vez hemos escuchado más voces críticas, también en el Parlamento”, ha indicado Ariane Rustichelli, directora de la OSEEnlace externo. La organización está interesada sobre todo en las posibilidades de participar en las elecciones y en la votación en línea. “Si así podemos demostrar que el voto electrónico es seguro, la confianza en el sistema podría aumentar”.



Para llevar a cabo esta comprobación, los especialistas informáticos de todo el mundo tendrán que intentar atacar, manipular o piratear uno de los dos sistemas que se utilizan en Suiza para el voto electrónico. “Tendrá que haber tantos hackers como sea posible, y de todo el mundo. La prueba, por lo tanto, tendrá que ser atractiva”, declaró el portavoz de la Cancillería, René Lenzin, al ‘NZZ am Sonntag’.



El ensayo se llevará a cabo en el sistema de voto electrónico de la empresa suiza de correos, La PosteEnlace externo, y los especialistas interesados ya pueden inscribirse.



Sin problemas

Hace poco, la televisión suiza de habla alemana SRF mostró una prueba en la que los hackers consiguieron manipular fácilmente el otro sistema de votación electrónica acreditado en Suiza: el del cantón de GinebraEnlace externo. El potencial votante era redirigido a un sitio diseñado para este propósito. El cantón de Ginebra respondió que “si demasiados votantes fuesen redirigidos de esta manera, se notaría”.



El voto electrónico se ha introducido con carácter experimental en 10 de los 26 cantones suizos. Argovia, Basilea-Ciudad, Berna, Ginebra, Lucerna, San Galo y Vaud utilizan el sistema de Ginebra. Mientras que Friburgo, Neuchâtel y Turgovia han adoptado el sistema del servicio de correos. La semana pasada, el Parlamento del Tesino acordó que la prueba también se haga en este cantón de habla italiana.



Según el ‘NZZ am Sonntag’, la Confederación y los cantones tienen la intención de pasar próximamente de la fase experimental a la fase final. Así que en el primer trimestre del próximo año deberá hacerse una consulta sobre la modificación de la ley federal de derechos políticos.



Quienes quieren el voto electrónico...

La participación en las elecciones y en las votaciones es un derecho de toda la ciudadanía suiza reconocido por la Constitución, incluso si residen fuera de las fronteras del país. Los expatriados llevan mucho tiempo pidiendo el voto electrónico. Hay países en los que votar por correo simplemente no es una opción porque el material para votar, a menudo, llega demasiado tarde: a veces incluso después del cierre de las urnas.



La OSE está recogiendo firmas para una peticiónEnlace externo en línea, en la que se reclama el voto electrónico para todos los suizos residentes en el extranjero. El Consejo de Suizos en el Extranjero, el “parlamento” de la Quinta Suiza, quiere que en las próximas elecciones legislativas, en octubre de 2019, todos los expatriados puedan votar en por internet.



...y quienes desconfían de él

Para Jean Christophe Schwaab la petición es legítima, pero con precauciones. Tal y como el diputado socialista escribió en un punto de vista para swissinfo.ch hace dos años, la prudencia se impone por razones de seguridad. “La fiabilidad debe estar garantizada antes de que se abra un nuevo canal de votación. Sin embargo, este no es el caso de la votación por internet”.



Franz Grüter, diputado de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), copresidente del intergrupo parlamentario ‘Suizos residentes en el extranjero’ y partidario de lanzar una iniciativa popular contra el voto electrónico, el pasado mes de marzo declaró al Consejo de Suizos residentes en el extranjero que “la NSA [Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos] afirma que los sistemas de voto electrónico son uno de los objetivos de los ataques de mañana. El sistema de la empresa suiza de correos proviene de una empresa española [Scytl], en manos americanas. Esto debería darnos qué pensar”.



Traducción del francés: Lupe Calvo

