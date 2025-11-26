Vox le pide al PPE que rompa definitivamente con los socialdemócratas en Europa

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, reclamó este miércoles al Partido Popular Europeo que «rompa totalmente» su cooperación con el grupo socialdemócrata en Europa y deje su tradicional coalición de centro para aliarse en su lugar con los grupos ultraconservador y de extrema derecha.

«Exigimos hoy aquí al Partido Popular Europeo que rompa totalmente sus acuerdos con el Partido Socialista (europeo), que rompa sus acuerdos con la alianza que lleva durante décadas con toda la izquierda europea y que se dé cuenta que los patriotas son ahora mismo la fuerza potente en Europa», dijo Buxadé en declaraciones a la prensa.

El reclamo de Buxadé llega después de que el PPE pactase por primera vez un texto legislativo con las fuerzas a su derecha, hace apenas dos semanas, para rebajar los requisitos de sostenibilidad para las empresas europeas, y de que el eurodiputado de Vox Jorge Martín Frías sacase adelante este miércoles un texto no vinculante sobre el acceso a la financiación de pymes en Europa.

En este informe, que ha prosperado con el «sí» adicional del PPE y los ultraconservadores, la Eurocámara señala la «excesiva carga de obligaciones» que enfrentan estas compañías, algo que atribuye a la legislación climática y para la reducción de emisiones, y reclama «mayores esfuerzos de simplificación» de burocracia por parte de Bruselas.

«El Pacto Verde Europeo ha desviado durante años fondos de las empresas a los Estados miembros y a políticas improductivas», aseguró Buxadé.

El jefe de la delegación de Vox aseguró que su objetivo es «seguir marcando el camino» al Partido Popular Europeo.

«Cada vez que votan con la izquierda se equivocan. Cada vez que votan con Patriotas aciertan. Cada vez que aprobamos una resolución nuestra se da un paso para derogar el Pacto Verde. Con eso fuimos a una campaña electoral, con eso conseguimos el apoyo de millones de españoles», incidió.

En redes sociales, la delegación del PP en la Eurocámara aseguró, por su parte, que el informe inicial de Martín Frías «es radicalmente distinto al aprobado gracias al PP» porque sus eurodiputados han «modificado cada uno de sus 33 párrafos».

Los populares rechazaron además la habitual acusación de Vox de que en Bruselas exista una «alianza PP-PSOE». «»Hemos respaldado el texto, frenado a la izquierda, y no hay párrafo del informe sin añadidos de nuestro grupo», afirman.

lzu-lpc/lar