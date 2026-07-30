Vozinha, estrella a los 40 años, peleará la titularidad en Colo Colo con un juvenil

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María José Rey

Santiago de Chile, 30 jul (EFE).- Tras convertirse en una estrella a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026, al portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ le espera en Chile una competencia por la titularidad en el arco de Colo Colo con su opuesto, el juvenil de 19 años Gabriel Maureira.

El futbolista, que tiene previsto arribar este jueves a Santiago, se realizará los exámenes médicos de rigor y concretará la firma de su contrato con el actual líder de la liga chilena, el club con más títulos y el único del país austral campeón de la Copa Libertadores, en 1991.

El acuerdo, según confirmó el presidente del club, Aníbal Mosa, es de seis meses con una posible renovación de 12 meses para el 2027, temporada en la que el equipo podría volver a competiciones internacionales a las cuales no se clasificó este año.

Su incorporación al Cacique ha sido el fichaje de mayor repercusión mediática en el fútbol chileno, sin precedentes, pero ha instalado un intenso debate en el país sobre su conveniencia y el impacto en el progreso de Maureira.

«A mí el nombre no me hará cambiar mi forma de pensar y el que tiene que jugar va a jugar. La actuación de Gabriel implica que Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco», estableció el técnico argentino Fernando Ortiz.

El canterano guardameta de los albos venía siendo titular tras la lesión de isquiotibiales de Fernando de Paul, de 35 años, quien se sometió a una cirugía en abril pasado y su regreso todavía tomará varios meses.

La directiva del club albo buscó durante el receso del torneo a un arquero en el mercado y estuvo cerca de fichar al uruguayo Santiago Mele, de 28 años, que finalmente decidió irse al argentino Independiente, pero mientras esa opción estuvo vigente el debate sobre Maureira no existió.

‘Vozinha’ aterriza en Chile impulsado por el impacto que tuvo su desempeño con la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que siendo debutantes alcanzaron los dieciseisavos de final.

Fue figura del certamen, integró el once ideal del Mundial elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados, dejó su arco en cero ante España, la posterior campeona, y brilló ante la finalista Argentina de Lionel Messi que se impuso por 3-2 en la prórroga.

El guardameta, sin embargo, llega libre al finalizar su contrato con Chaves, de la segunda división de Portugal, y con una carrera en clubes modestos: Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

¿Más para la galería?

La contratación del africano provocó críticas de referentes de Colo Colo como el exdelantero Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, quien dijo que la incorporación “es más para la galería”.

“La verdad que es un boom, no sé si será lo mejor para Colo Colo, ya que no tiene copas internacionales. Sabemos que Vozinha estuvo bien en el Mundial, con buenas actuaciones, pero no sé si será el lugar hoy día, ya que tenemos a (Gabriel) Maureira”, dijo a la chilena Radio ADN.

El caboverdiano fue campeón de la liga de su país en 2015, conquistó la Copa de Chipre con AEL Limassol en 2019, y disputó competiciones europeas entre 2017 y 2021 con el equipo chipriota en las fases clasificatorias de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

En su última temporada con Chaves jugó 19 partidos, recibió 23 goles y mantuvo su portería imbatida en seis encuentros.

En la misma línea se expresó Gabriel ‘Coca’ Mendoza, integrante del plantel campeón de la Libertadores de 1991: «Aunque hizo un gran Mundial, hay gente de proyección como Gabriel Maureira, a quien se le frena a sus 19 años. Maureira puede ser el nuevo Claudio Bravo», señaló a El Mercurio.

Mendoza comparó al juvenil con el guardameta exseleccionado chileno Bravo, bicampeón de América en 2015 y 2016, que jugó para el Barcelona, Manchester City y Betis en Europa y que salió de la cantera del Cacique.

El presidente de los albos, Aníbal Mosa, defendió su contratación y rechazó que signifique un obstáculo para el crecimiento del juvenil, que tiene contrato hasta 2029 y deberá cumplir con entrenamientos de la selección chilena Sub-20 y preolímpica.

“Gabriel va a crecer con Vozinha. Si hubiéramos traído un arquero de 25 años ahí sí estaríamos tapando a Maureira, pero cuando traemos a un jugador de la edad de Vozinha y por el tiempo que viene, ese aprendizaje le va a servir mucho», cerró. EFE

mjr/gbf