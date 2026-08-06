‘Vozinha’, un refuerzo que cayó del cielo a Colo Colo como su camiseta en la bienvenida

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María José Rey

Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- Con una fiesta de bienvenida gratuita en el Estadio Monumental, ‘Vozinha’, el portero de Cabo Verde figura del Mundial 2026, finalmente se instaló en Chile, tras fichar con Colo Colo por seis meses con opción de renovar por un año en 2027.

El futbolista de 40 años, cuyo nombre es Josimar José Évora Dias, ha sido tratado como un flamante refuerzo ante la hinchada que lo recibió con una ovación del tamaño de la expectativa que ha generado, desde su llegada a Santiago el pasado domingo.

«Estoy contento, agradezco de todo corazón la amabilidad de todos», dijo el jugador africano desde el centro del campo en Macul desde donde saludo con sus manos a las tribunas con cerca de 30 mil personas de las 42 mil que alberga.

Desde el cielo, en tanto, llegó su camiseta de Colo Colo con su apodo y el dorsal 29, para que la vistiera por primera vez ante los aficionados, y traída por el atleta chileno de ‘Wingsuit Flying’ Sebastián Álvarez ‘El Ardilla’, quien planeó y aterrizó sobre la cancha.

El Cacique, actual líder de la liga chilena, engalanó la cancha con todas sus copas para recibir al guardameta, que llega al equipo con más títulos locales (34) y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991).

«Los más importante es trabajar cada día para mojar esta camiseta y espero que al final del campeonato podamos conseguir los objetivos», añadió para desatar vigorosos aplausos junto al coro de la gente: «¡Vozinha! ¡Vozinha!».

Una vez presentado el martes, el club albo lo agasajó de manera semejante a otros ídolos del club como el exVillarreal Matías Fernández en 2020 o el exBarcelona Arturo Vidal en 2024, cuando regresaron Chile tras jugar en Europa.

«Es un momento histórico para el club, mediáticamente importante y futbolísticamente igual, Vozinha demostró un alto nivel en el Mundial», resumió a EFE Juan Pablo, hincha de Colo Colo de 26 años.

Todos los albos lo esperaban con ansias a un refuerzo que figuró en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, por sus atajadas ante España, a la postre campeona, y ante Argentina en dieciseisavos de final.

«Espero que pueda rendir, creo que lo va a hacer bien. Viene a traer ese nombre grande que necesitaba Colo Colo. Vozinha hace que Colo Colo este en los ojos del mundo. Es importante para el país porque el nombre de Chile crece», dijo a EFE Francisco un hincha de 22 años que llegó al estadio con Sofía, de 19 años, quien confesó que se dejó arrastrar.

La hinchada con sonrisas imposibles de borrar se congregó para hablar de lo que esperan del meta caboverdiano.

«Fue uno de los mejores en el Mundial y creo que las expectativas son las mayores. Si Colo Colo ahora se clasifica a la Libertadores, imagínate lo que va a ser para el fútbol sudamericano extraordinario», afirmó Yanina, una comerciante de 52 años, vestida con su camiseta alba.

Al camino de ‘Vozinha’ en Colo Colo le falta el estreno que se especula suceda el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, cuando los albos jueguen de local, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile. EFE

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