Vucic asegura tras reunirse con Putin en Pekín que Serbia seguirá sin imponer sanciones

2 minutos

Belgrado, 2 sep (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, aseguró este martes, tras una reunión en Pekín con el líder ruso, Valdímir Putin, que su país mantendrá su política amistosa frente a Rusia y no impondrá sanciones a Moscú, pese a la presión a la que está expuesto por parte de la UE.

«Serbia ha estado en una situación muy difícil y bajo una gran presión desde el inicio de la crisis en Ucrania. Pese a ello, hemos logrado mantener nuestra postura de principios, y en el futuro seguiremos preservando nuestra neutralidad», aseguró el mandatario, citado por la agencia de noticias serbia Tanjug.

Serbia, candidata para entrar en la Unión Europea (UE) desde 2012, mantiene relaciones históricamente amistosas con Rusia pese a la invasión rusa de Ucrania y la exigencia de Bruselas de alinear su política exterior con el bloque comunitario.

Vucic agradeció a Putin por la hospitalidad durante la recepción en Moscú el pasado 9 de mayo, cuando asistió a la celebración del Día de la Victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó reacciones muy duras por parte de la UE.

El presidente serbio destacó además -en un mensaje en la red social Instagram- que la cooperación al más alto nivel con Rusia en todos los ámbitos, sobre todo en el sector energético e de infraestructuras, es vital para Serbia, un país donde todas las empresas rusas «son bienvenidas».

Por otra parte, Putin aseguró -según Tanjug- que Rusia respeta lo que calificó como «orientación independiente» de Serbia.

Vucic participará mañana, como uno de los pocos líderes europeos, en el gran desfile militar en Pekín que recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico hace 80 años.

Además del mandatario serbio estará también el primer ministro eslovaco, Robert Fico, el único líder de un país miembro de la UE, así como mandatarios de China, Bielorrusia, Azerbaiyán y Armenia, entre otros. EFE

