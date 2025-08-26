The Swiss voice in the world since 1935

Vuelo de Bolivia a Miami se desvía a Colombia por emergencia médica y fallece un pasajero

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 26 ago (EFE).- Un vuelo de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) que se dirigía a Miami tuvo que aterrizar de emergencia en Colombia por una «emergencia médica» de uno de sus pasajeros, quien posteriormente falleció pese a recibir asistencia en tierra, informó la compañía.

El suceso ocurrió este lunes en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que cubría la ruta entre el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, y Miami, y que tuvo que desviarse al aeropuerto de Barranquilla, en Colombia, «debido a una emergencia médica a bordo», informó la aerolínea en un comunicado.

«La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra. Lamentablemente se registró el fallecimiento del pasajero», se señaló en la nota.

La aerolínea boliviana expresó «sus más sinceras condolencias a la familia y allegados del pasajero» y aseguró que ha brindado «todas las facilidades y la colaboración» necesarias «a las autoridades competentes» y a los familiares para proceder como corresponda.

Los medios locales señalan que el pasajero fallecido sufrió un infarto durante el vuelo y por el momento no hay más información oficial que la ofrecida por la aerolínea en su comunicado. EFE

gb/eb/lnm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR