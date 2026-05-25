Vuelo inaugural Air Peace entre África y el Caribe queda empañado por el brote de ébola

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Castries, 25 may (EFE).- La llegada del vuelo inaugural de Air Peace, procedente de Nigeria, al Caribe, para conectar con Barbados, Antigua y Barbuda y otros tres territorios, quedó empañada este lunes por el brote de ébola que afecta a varioss países africanos.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, informó de que se han implementado protocolos sanitarios para recibir a los viajeros procedentes de África.

En su programa de radio semanal del lunes, indicó que la cautela de su Gobierno se ha debido al actual brote de ébola y a la experiencia previa del país con vuelos de Antigua Airways, que transportaron migrantes desde Camerún a través de Nigeria en 2022 y 2023.

Los aproximadamente 25 pasajeros que llegarán en el nuevo servicio de Air Peace desde Nigeria viajarán a Antigua y Barbuda desde Barbados en la compañía LIAT.

Esto después de que primer ministro de Antigua y Barbuda suspendiera la escala en el país del vuelo de Air Peace, que aterrizó directamente en Barbados.

«Nos aseguraremos de que se les realicen los controles necesarios a los pasajeros. Estamos implementando nuevos protocolos sanitarios, retomando el marco de actuación para la covid-19», explicó Browne, detallando que han restablecido medidas como los escáneres térmicos infrarrojos.

Pese a los temores suscitados, la Alta Comisionada de Barbados para África Occidental, Juliette Bynoe-Sutherland, describió el vuelo inaugural de Air Peace como «un hito histórico» en el transporte aéreo.

«Una cosa es hablar en el ámbito diplomático sobre cómo conectar África y el Caribe, y otra muy distinta es tener la capacidad de hacerlo, algo que se nos había resistido hasta que Air Peace puso en marcha esta iniciativa», destacó.

Bynoe-Sutherland explicó que actualmente el vuelo es mensual pero, según la demanda, esperan que aumenten las frecuencias.

El vuelo inaugural contó con la presencia de funcionarios de Barbados Tourism Marketing Inc., el Ministerio de Salud y Bienestar y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) considera que el riesgo actual para la región del Caribe por el brote de ébola es bajo, pero instó a sus Estados miembros a «mantener un alto nivel de preparación».

«Dado que el Caribe es un importante centro de transporte aéreo mundial, la principal vía de entrada del virus podría ser a través de un viajero infectado», declaró Lisa Indar, directora ejecutiva de CARPHA.

Al menos 220 «muertes sospechosas» por ébola se han registrado ya en la República Democrática del Congo (RDC), según informó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Diez países de África se hallan en alto riesgo de verse afectados por la epidemia declarada en el este de la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones. EFE

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