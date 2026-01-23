Vuelos anulados y carreteras cortadas en Bretaña con vientos de hasta 144 kilómetros hora

París, 23 ene (EFE).- El paso del temporal Ingrid por la región de Bretaña, en el noroeste de Francia, se tradujo en importantes lluvias y, sobre todo, fuertes vientos que llegaron hasta 144 kilómetros por hora en la costa, lo que condujo al cierre al tráfico de algunas carreteras inundadas y a la anulación de vuelos.

El aeropuerto de Brest informó en su página web de la cancelación de vuelos con conexión a París Charles de Gaulle, Tolón y Marsella.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Finistère indicó esta tarde que declaraba en alerta naranja por el riesgo de crecidas la cuenca del río Odet.

En un comunicado, la Prefectura indicó que había desbordamientos en el conjunto de la cuenca y que se esperaban inundaciones importantes en el Odet y en sus afluentes, en particular en el tramo de Steïr a Quimper.

Sobre el viento, más allá de la ráfaga récord de 144 kilómetros por hora medida en la Pointe du Raz, en el extremo occidental de Bretaña, Météo France indicó en su página de internet que se había llegado a 100-110 kilómetros por hora en el interior del departamento de Finistère (107 en Brest-Guipavas, 109 en Quimper) y a entre 110-130 en el litoral.

Las olas llegaron hasta 13,7 metros en Pierres Noires y 11,3 metros en Belle Ile.

El temporal debería atenuarse por la noche, aunque se prevé que la alerta naranja en tres de los cuatro departamentos bretones (Finistère, Ile et Vilaine y Morbihan) se mantenga el sábado.

Junto a los efectos de Ingrid en la costa noroeste, otros tres departamentos franceses en los Alpes (Isère, Savoya y Alta Saboya) estaban igualmente en alerta naranja este viernes por hielo y nieve.

Las nevadas allí van a caer a partir de esta tarde y esta noche a partir de 500 o incluso 300 metros de altitud. Los servicios meteorológicos calculan que pueden acumularse 8 centímetros en la ciudad de Annecy y hasta 8 centímetros en las autopistas A43 (Lyon-Modane) y A48 (Lyon-Grenoble), nieve mezclada con lluvia en Grenoble y Chambéry y 5 centímetros de nieve en Albertville. EFE

