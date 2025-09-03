Vuelve a convocarse el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos tras siete años

Alcalá de Henares (Madrid), 3 sep (EFE).- La Fundación General de la Universidad de Alcalá (España), a través del Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH), ha convocado de nuevo el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos después de siete años.

Este reconocimiento premia la trayectoria profesional de humoristas gráficos cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo a la difusión del humor gráfico como expresión cultural, explicó la fundación en una nota este miércoles.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 3 de octubre y el premio tiene una dotación económica de 30.000 euros.

El Premio Quevedos, sin convocarse desde el año 2018, resurge con varios cambios importantes en su funcionamiento. La periodicidad de la convocatoria será ahora anual, a diferencia de lo que era antes, cada dos años.

Podrá ser presentada la candidatura de cualquier humorista gráfico de cualquiera de los países que integran la comunidad iberoamericana de naciones.

Las candidaturas deberán ser propuestas por entidades vinculadas al ámbito del humor gráfico o la prensa, así como las embajadas de España en los Estados de la Cumbre Iberoamericana y las legaciones de esos países en España; y no se admitirán candidaturas por parte de los propios interesados. EFE

