The Swiss voice in the world since 1935

Vuelve a convocarse el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos tras siete años

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Alcalá de Henares (Madrid), 3 sep (EFE).- La Fundación General de la Universidad de Alcalá (España), a través del Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH), ha convocado de nuevo el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos después de siete años.

Este reconocimiento premia la trayectoria profesional de humoristas gráficos cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo a la difusión del humor gráfico como expresión cultural, explicó la fundación en una nota este miércoles.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 3 de octubre y el premio tiene una dotación económica de 30.000 euros.

El Premio Quevedos, sin convocarse desde el año 2018, resurge con varios cambios importantes en su funcionamiento. La periodicidad de la convocatoria será ahora anual, a diferencia de lo que era antes, cada dos años.

Podrá ser presentada la candidatura de cualquier humorista gráfico de cualquiera de los países que integran la comunidad iberoamericana de naciones.

Las candidaturas deberán ser propuestas por entidades vinculadas al ámbito del humor gráfico o la prensa, así como las embajadas de España en los Estados de la Cumbre Iberoamericana y las legaciones de esos países en España; y no se admitirán candidaturas por parte de los propios interesados. EFE

gmm/rcs/ros/jl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR