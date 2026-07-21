Vuelven a detener en Turquía al corresponsal Alican Uludağ de la cadena alemana DW

Compartir

1 minuto

Berlín, 21 jul (EFE).- El corresponsal de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) en Turquía Alican Uludağ ha vuelto a ser detenido, informó la emisora pública internacional alemana, sin que hayan trascendido hasta ahora los motivos.

La detención de Uludağ está relacionada con otro caso distinto del que ya lo llevó a permanecer entre rejas durante tres meses por acusaciones de insultos al presidente, difusión de informaciones falsas y descrédito de instituciones estatales por publicaciones en redes sociales, el cual todavía está pendiente de juicio, explicó DW en un comunicado.

De acuerdo con los medios turcos, las autoridades de ese país todavía no han comunicado el motivo de la detención del informador.

«No se debe criminalizar la labor periodística. Alican investiga e informa desde hace muchos años de forma independiente y de cara al interés público sobre justicia, política y sociedad en Turquía», declaró la intendente de DW Barbara Massing.

«Esperemos que sus derechos se garanticen sin restricciones y exigimos que también aquí cuente con un procedimiento ajustado al Estado de derecho y justo», agregó.

El corresponsal ya fue detenido el pasado 19 de febrero y pasó 92 días en prisión preventiva, en un proceso judicial cuya primera vista se celebrará el 18 de septiembre.

El incidente fue condenado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En julio, Uludağ fue distinguido con el Premio de la Libertad de Prensa de la Asociación de la Prensa Turca (TGC). EFE

cph/mra