Wadephul dice que europeos y estadounidenses tienen que dar una señal de unidad en Ankara

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Helsinborg (Suecia).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, consideró que los miembros europeos de la Alianza Atlántica y Estados Unidos están de acuerdo en que la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Turquía en julio debe de servir para mandar una «señal de cohesión y de unidad».

«Ahora debemos trabajar juntos de forma constructiva para resolver también los retos del futuro», señaló Wadephul al término de la reunión de los ministros de Exteriores de los miembros de la OTAN, a la que asistió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El titular alemán de Exteriores señaló que la situación geopolítica actual, con retos como el que plantea la guerra en Irán, obliga a una «respuesta conjunta» con Estados Unidos y a un mayor reparto de cargas dentro de la Alianza.

«Europa asume más responsabilidades» a medida que «Estados Unidos revisa algunas de sus capacidades y, posiblemente, reservarlas para otros fines», dijo el jefe de la diplomacia germana.

«Así es el mundo, y hay que dar una respuesta conjunta» y «eso es lo que queremos hacer junto con los Estados Unidos», recapituló Wadephul.

El ministro dijo también que la cita en Helsinborg sirvió para abordar el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, una ayuda que Berlín quisiera ver reforzada.

«Debemos dejar muy claro en esta situación que apoyamos a Ucrania de forma firme y duradera, y que debemos ponernos de acuerdo entre nosotros para aportar, además de lo que le concede el crédito europeo a Ucrania, al menos la misma cantidad de forma bilateral», sostuvo.

Wadephul aludía al préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) concedió a Kiev, del que dos tercios se dedicará a material militar.

«Muchos estados ya se han comprometido hoy a ello. Otros han manifestado su apoyo de principio, pero, naturalmente, también deben volver a estudiar cómo se pueden poner a disposición los fondos», agregó. EFE

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