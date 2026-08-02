Wadephul dice que la crisis en Ceuta ha sido un test de estrés que la UE ha superado

Compartir

2 minutos

Berlín, 2 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha afirmado que la crisis causada por la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta ha supuesto para la Unión Europea un «test de estrés» que ha sido superado con éxito.

«La situación en Ceuta fue un absoluto test de estrés, que hemos superado», dijo en declaraciones a la edición dominical del tabloide Bild.

Según fuentes de este medio, el político conservador conversó por teléfono el viernes con su homólogo marroquí Naser Burita y le instó a trabajar para normalizar la situación después de que decenas de miles de jóvenes marroquíes penetraran a nado en el enclave español en el norte de África.

Wadephul llamó además a la Comisión Europea (CE) a dar prioridad absoluta a la protección de las fronteras exteriores de la UE, en línea con la carta impulsada el sábado por Italia y Dinamarca que firmó también Berlín, entre otras 22 capitales.

«Para controlar la migración ilegal necesitamos a socios fuera de Europa, como en este caso Marruecos», subrayó el ministro alemán.

Ya el pasado viernes, el canciller germano Friedrich Merz resaltó públicamente que la protección de las fronteras exteriores de la UE es «decisiva» para la lucha contra la «migración ilegal», aunque no se posicionó sobre la suspensión de España del Acuerdo Schengen reclamada por Italia.

«Respaldo la intención española de no permitir a los migrantes ilegales entrar al continente europeo. El Reglamento de Retornos de la UE debe ser implementado ahora sin dilación», dijo Merz, en alusión al texto aprobado ya por el Parlamento Europeo que espera ahora su adopción formal por el Consejo de la UE.

Este reglamento plantea, entre otros puntos, la agilización de las expulsiones y la creación de centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países, esta última una herramienta a la que España se ha opuesto desde su concepción.

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.EFE

cph/av