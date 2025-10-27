Wadephul espera realizar pronto el viaje a Pekín aplazado en medio de tensiones

Bruselas, 27 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, aseguró este lunes que espera realizar muy pronto el viaje a Pekín que fue aplazado el pasado viernes en medio de tensiones por las restricciones a la exportación de microchips y después de que el Gobierno chino afirmase hoy que ambos países deben «adherirse al respeto mutuo».

En declaraciones realizadas en Bruselas, Wadephul calificó de «correcta» la decisión de aplazar el viaje, después de que la parte china no confirmara más reuniones además del encuentro con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

«Pero para la República Federal Alemana está claro que tenemos una buena relación de muchos años con la República Popular China y la República Federal Alemana la quiere seguir desarrollando», afirmó y agregó que Berlín siempre está «lista para el diálogo».

El ministro subrayó que tiene previsto conversar pronto por teléfono con su homólogo chino y realizar dentro de poco el viaje, que según puntualizó solo fue aplazado y no suspendido.

Al mismo tiempo, Wadephul criticó que a día de hoy la incertidumbre, el proteccionismo, los conflictos arancelarios y comerciales y las restricciones de exportación «aparentemente arbitrarias», en referencia a China, estén amenazando el libre comercio y con ello el bienestar.

El ministro destacó la importancia de un comercio mundial «ordenado y justo» en el que todos asumen la «responsabilidad» que les corresponde y enfatizó que, en el contexto actual, es crucial encontrar «soluciones rápidas y sostenibles» en particular para el suministro de tierras raras y chips de ordenador.

«Europa debe darse cuenta de que tiene que seguir diversificándose, debe continuar de forma consecuente con una política de minimización de riesgos o ‘derisking’. En paralelo, apostamos por que siga siendo posible un comercio justo con China, sobre todo de tierras raras y chips», aseguró.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró este lunes en rueda de prensa que Pekín «siempre ha desarrollado los lazos con Berlín desde una perspectiva estratégica y a largo plazo» y que Alemania y China deben «adherirse al respeto mutuo, la igualdad de trato y la cooperación de beneficio recíproco».

La tensión comercial entre ambas partes se agravó tras la intervención del Estado neerlandés en el fabricante de chips Nexperia, filial de la empresa china Wingtech, lo que llevó a Pekín a limitar la exportación de ciertos componentes clave para el sector.

La prohibición de dichas exportaciones ha causado preocupaciones en el Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa. EFE

