Wadephul reitera la responsabilidad histórica de Alemania con la seguridad de Israel

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Berlín, 7 jul (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, reiteró este martes la responsabilidad histórica de Alemania con Israel, amenazada desde muchos frentes, dijo, antes de emprender viaje a ese país, donde tiene previsto reunirse con su homólogo israelí, Gideon Saar, para abordar la situación en Oriente Próximo.

«Nuestra relación con Israel nunca puede considerarse al margen de la responsabilidad que Alemania tiene, ante el crimen contra la humanidad cometido por alemanes que supuso la Shoá, respecto a la seguridad del único Estado judío», afirmó.

Parte de esta responsabilidad, agregó, consiste en «hacer frente a cualquier tipo de tergiversación o relativización de la historia», entre otras cosas transmitiendo la verdad histórica a las generaciones actuales, también tras la desaparición de los últimos testigos de la época.

Con este objetivo, el Gobierno alemán y los estados federados colaboran intensamente con el memorial de Yad Vashem, añadió, y precisó que su visita a Israel, «un cercano amigo y socio», también tiene como objetivo reforzar y ampliar aún más esta cooperación.

«El Estado de Israel se ve amenazado desde muchos frentes y el antisemitismo está aumentando en todo el mundo. Pero también estamos unidos por una alianza de seguridad recíproca. Al mismo tiempo sabemos que las cuestiones urgentes relacionadas con la seguridad regional en Oriente Próximo y Oriente Medio sólo pueden resolverse en el marco de un entendimiento común entre todos los países implicados», agregó.

Señaló que por eso, antes de participar en la cumbre de la OTAN en Ankara, Wadephul viaja de nuevo de nuevo a Israel para mantener conversaciones con su homólogo israelí, con el objetivo de «contribuir al entendimiento y a la paz duradera en la región».

Según el jefe de la diplomacia alemana, el acuerdo entre Israel y el Líbano infunde esperanza y ofrece la oportunidad de resolver un conflicto que se prolonga desde hace décadas y Alemania desea apoyar a los dos países en este sentido.

Es fundamental que el Líbano haga valer de forma fiable su monopolio estatal de la fuerza e igualmente importantes son unas garantías de seguridad claras para Israel. Si todas las partes asumen su responsabilidad, este proceso puede conducir a la estabilidad, la seguridad y una paz duradera», se mostró convencido.

Indicó que con su homólogo israelí tiene previsto abordar, asimismo, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

«La consolidación del alto el fuego alcanzado sigue pendiente. Le corresponde a Irán aprovechar la oportunidad para entablar negociaciones constructivas», dijo.

También se refirió a la situación en Gaza y a la escasez de agua que se está agravando peligrosamente en los calurosos meses de verano y subrayó la importancia de un acceso sin restricciones de los trabajadores humanitarios y sus suministros para mejorar la desesperada situación de la población en la Franja.

En declaraciones a ‘Bild’ publicadas el pasado domingo, Wadephul señaló que su viaje también tiene como objetivo «contribuir al entendimiento entre Israel y Turquía».

También expresó su convicción de que las relaciones entre ambos países pueden repararse a pesar de las recientes declaraciones del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que acusó a Israel de ser «un problema para el mundo» y «una carga que la humanidad ya no puede soportar», así como un «factor de desestabilización». EFE

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