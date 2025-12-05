Wadephul retoma viaje aplazado a China centrado en asuntos económicos urgentes

2 minutos

Berlín, 5 dic (EFE).- El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, viajará este domingo a China tras un primer proyecto de visita en octubre que fue aplazada en medio de tensiones por las restricciones a la exportación de tierras raras, asunto para Alemania «muy urgente» y en el que se centrarán las conversaciones en materia económica, según adelantó este viernes el Ministerio de Exteriores.

En una rueda de prensa en Berlín, Martin Giese, portavoz de Exteriores, destacó que los controles chinos a las exportaciones son para Alemania un tema «muy, muy importante» y de los «más relevantes» y «más urgentes», en el que se centrarán las conversaciones en lo que respecta a los intereses económicos alemanes.

Así, Wadephul abordará, entre otras cosas, la seguridad y la fiabilidad de las cadenas de suministro de materias primas y tecnologías críticas, cuyas restricciones, por ejemplo debido los controles de exportación de tierras raras, «tienen efectos negativos en las empresas alemanas y europeas», subrayó.

Otro tema central serán los intereses europeos en materia de seguridad, con la guerra de agresión rusa contra Ucrania y las negociaciones en curso como el tema más importante, agregó.

Además, el ministro tiene previsto tratar otros muchos aspectos, como la situación en Oriente Próximo, en el mar de la China Meridional y en el estrecho de Taiwán, así como, por supuesto, el respeto de los derechos humanos y cuestiones de cooperación bilateral, señaló.

«En todos estos temas naturalmente nos coordinamos muy estrechamente con nuestros socios europeos», aseguró el portavoz.

Con esta visita a China que se prolongará hasta el martes, Wadephul continuará el diálogo de alto nivel con su homólogo chino, Wang Yi, que se inició con la visita del ministro a Berlín en julio, así como con las conversaciones telefónicas mantenidas entre mayo y octubre, indicó.

El lunes, además de Wang Yi, Wadephul tiene previsto mantener conversaciones con el ministro de Comercio, Wang Wentao, y con el titular del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Haixing.

Ese mismo lunes, el jefe de la diplomacia alemana se reunirá con representantes de empresas germanas, así como de la cultura y la sociedad civil.

El martes, Wadephul, que viaja acompañado de una delegación de parlamentarios alemanes y representantes de la economía y la sociedad civil, se trasladará a la provincia de Guangdong, el centro de la alta tecnología china, donde tiene previsto visitar empresas en la capital provincial, Guangzhou. EFE

egw/cph/rf