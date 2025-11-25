Wadephul sobre Europa: «Somos los abogados defensores de Ucrania en este continente»

Berlín, 25 nov (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, destacó este martes el papel de Europa como «abogado defensor» de Ucrania, al tiempo que agradeció el compromiso de Estados Unidos para lograr una paz justa, sólida y duradera para el país invadido.

«Somos los abogados defensores de Ucrania en este continente», dijo el ministro en un discurso del Foro de Política Exterior de la Fundación Körber, en el que insistió que no se pueden tomar decisiones sobre la seguridad de Ucrania y Europa sin la participación de los ucranianos y de los europeos.

Aludió al mensaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, del pasado viernes, en el que señaló ante el plan inicial de 28 puntos propuesto por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que su país se encuentra ante la disyuntiva de perder su dignidad o perder un socio.

«La tarea decisiva de Europa es que esa no sea la decisión que tenga que tomar Ucrania», afirmó Wadephul.

Aún así, el ministro agradeció a los socios estadounidenses por seguir «trabajando con tanta firmeza y compromiso para poner fin a la muerte en Ucrania»

Wadephul calificó de «positivas» las conversaciones del fin de semana en Ginebra, en las que europeos y ucranianos lograron eliminar del plan estadounidense aquellos puntos considerados inadmisibles.

En ese sentido, saludó la disposición de Estados Unidos a seguir desarrollando su plan para avanzar hacia una propuesta de paz «justa, sólida y, sobre todo, duradera». EFE

