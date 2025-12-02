Wadephul ve posible un referéndum si Ucrania debe realizar concesiones territoriales

2 minutos

Berlín, 2 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo este martes que si Ucrania se ve obligada a realizar concesiones territoriales como parte de unas negociaciones de paz con Rusia, el proceso podría culminar en un referéndum.

«Sin duda para Ucrania será un proceso extraordinariamente difícil, en cuyo final podría haber un referéndum», afirmó en una entrevista con el diario «Neue Osnabrücker Zeitung» en la que habló de la posibilidad de que Kiev se vea forzada a concesiones dolorosas.

Wadephul subrayó que en ese caso tocaría a los ciudadanos ucranianos decidir si están dispuestos a aceptar las condiciones necesarias para un fin negociado del conflicto.

El jefe de la diplomacia alemana también señaló que gracias a los esfuerzos internacionales y a la significativa disposición al diálogo de Ucrania, las posibilidades de que se alcance un alto el fuego son más grandes que nunca desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

«Un prerrequisito decisivo (para el éxito de las negociaciones) será que Ucrania reciba garantías de que no quedará abandonada sin protección ante una nueva agresión rusa», resaltó.

Wadephul indicó que en este contexto son cruciales las garantías de seguridad por parte de Estados Unidos.

El Gobierno ucraniano está dispuesto a congelar el frente a lo largo de la línea de contacto actual en el marco de un posible acuerdo de paz, pero el Kremlin reclama que las fuerzas de Kiev se retiren por completo de las partes que aún controlan en la región oriental del Donbás. EFE

cph/egw/jgb