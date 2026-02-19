Wagner Moura: si ‘O Agente Secreto’ gana algún Óscar, en Brasil habrá «¡carnaval!»

Madrid, 19 feb (EFE).- Wagner Moura ha conseguido la primera nominación al Óscar para un actor brasileño por su trabajo en ‘O Agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, una película que opta a otras tres estatuillas. ¿Y qué pasará si gana alguna? «¡Carnaval!», responde sonriendo el actor en una entrevista con EFE.

Sobre todo después de la victoria el año pasado de ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, que se llevó el primer Óscar a mejor película internacional para Brasil. «Es un momento muy especial para la cultura brasileña», algo que le hace muy feliz, reconoce el actor, que recuerda «el momento muy difícil» que pasaron en su país cuando la extrema derecha estaba en el poder.

La nueva etapa en Brasil, momento de revisar la dictadura

«Trataron de demonizar a los artistas». El presidente Jair «Bolsonaro lo primero que hizo fue acabar con el Ministerio de la Cultura en Brasil».

Ahora, en Brasil «se respira otra vez un aire democrático con Lula (Da Silva), que es un gobierno que entiende la importancia de la cultura», dijo el actor.

Y desde la actualidad brasileña, Moura considera que es un buen momento de hablar del pasado de la dictadura militar (1964-1985), que es el tema que centra tanto ‘Aún estoy aquí’ como ‘O Agente secreto’.

«Creo que tenemos que seguir haciendo películas sobre la dictadura militar en Brasil. Yo mismo dirigí una película sobre el tema -‘Mariguella’ (2019)-. Hay que acordarse de que hubo ese tiempo en Brasil porque hay gente de generaciones más jóvenes que ni siquiera saben que hubo una dictadura y que eso pasó hace solamente 50 años», explicó.

La Ley de Amnistía de 1979 «perdonó a todos los torturadores, a toda la gente que hizo cosas horribles a los civiles durante la dictadura militar. Bolsonaro no existiría si no fuera por una ley como esa, porque Bolsonaro es una manifestación física de los ecos de la dictadura militar»

Cannes, el comienzo del éxito de ‘O Agente secreto’

A recordar esa época contribuye ‘O Agente secreto’, una película que comenzó su carrera de éxitos en Cannes, donde ganó el premio a mejor director para Mendonça Filho y el de mejor actor para Moura.

Luego llegarían los Globos de Oro con premio a mejor película internacional y a mejor interpretación masculina en un drama y las nominaciones a los Óscar, con cuatro candidaturas: película, película internacional, actor y casting.

«Estamos sin parar desde Cannes, es impresionante y muy gratificante la manera con que esta película ha sido recibida. Estoy muy contento además por cómo los brasileños han abrazado la película, de una manera muy bonita, como si fueran seguidores de fútbol», cuenta divertido.

En la película, que se desarrolla en 1977, Moura interpreta a Marcelo, un hombre que llega a Recife -en el noreste de Brasil- huyendo de un pasado complicado y en busca de su hijo para salir del país. Pero la corrupción policial y gubernamental se interponen en su camino.

La visibilidad del trabajo de Moura

Moura (Salvador de Bahía, 1976) brilla en su interpretación en un filme poblado de extraños personajes, momentos tragicómicos y hasta una surrealista pierna que revive, una idea que procede de una vieja leyenda brasileña.

Pero el personaje principal es el de Moura, cuyo trabajo le ha devuelto la visibilidad que consiguió cuando interpretó a Pablo Escobar para la serie ‘Narcos’, que le valió una nominación a los Globos de Oro en 2016.

Ya tenía algunos proyectos cerrados antes del éxito del filme, como una película con el argentino Lisandro Alonso, una obra de teatro que va a llevar a Europa -en España la representará en Barcelona- y a final de año comenzará a rodar su nuevo filme como director.

«Pero ojalá esta visibilidad me permita, no sé, trabajar por ejemplo con Paul Thomas Anderson o con otros directos que admiro», agrega.

Justamente el último filme de Anderson, ‘Una batalla tras otra’, es uno de los favoritos de los Óscar, con 13 nominaciones, entre ellas la de mejor actor para su protagonista, Leonardo DiCaprio, de quien se declara admirador.

También elogia las películas con las que ‘O Agente secreto’ compite en la categoría de mejor filme internacional.

«La película de Jafar Panahi (‘It Was Just an Accident’) es buenísima. La de ‘Sirat’ todavía no la vi, pero tengo muchas ganas, conozco a Oliver Laxe (el director) y me encanta, es un tipo muy inteligente y sensible. ‘Sentimental avlur’ es maravillosa, como también lo es la de Túnez, ‘The Voice of Hind'», enumera.

Aun así está «felicísimo» por haber llegado tan lejos y aunque no se quiere hacer ilusiones, cree que tienen «una oportunidad de ganar algo». Y tiene clara la reacción que se produciría en su país: «¡Carnaval!». EFE

