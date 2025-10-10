Wall Street, a la baja tras amenaza de Trump de aumentar los aranceles a productos chinos

2 minutos

Nueva York, 10 oct (EFE).- Los títulos de Wall Street caían este viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con un «aumento masivo» de los aranceles sobre productos chinos.

El Dow Jones de Industriales perdía un 1,05 % sobre las 11:30 hora local (15:30 GMT) pese a haber abierto horas antes en verde, mientras que S&P 500 caía un 1,47 % y el índice tecnológico Nasdaq, un 2,15 %.

Trump dijo el viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, después de que Pekín endureciese ayer su pulso comercial con Washington al anunciar nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica.

Este nuevo paquete de restricciones se centra, una vez más, en las tierras raras, unos elementos esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, pantallas táctiles y paneles solares y que desde hace más de medio año se encuentran en el epicentro de las disputas entre ambas potencias.

Mientras, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba hasta un 3,56 %, hasta 59 dólares el barril, un día después de que el Gobierno de Israel aprobase el acuerdo inicial de paz con Hamás.

El parqué neoyorquino termina hoy una semana marcada por la ausencia de datos económicos oficiales debido al cierre del Gobierno en EEUU, lo que dificulta conocer la salud de la economía.

El mercado tiene también el foco en la nueva temporada de resultados empresariales, que comenzó esta semana con los informes de la aerolínea Delta, que superaron las expectativas, y de otras compañías como PepsiCo.

La próxima semana es el turno de la banca estadounidense, ya que Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan y Goldman Sachs divulgarán sus resultados del tercer trimestre.

También Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, dará a conocer su rendimiento en estos últimos tres meses. EFE

