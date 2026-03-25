Wall Street abre al alza pendiente del posible plan de paz enviado por EE. UU. a Irán

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Nueva York, 25 mar (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,11 % después de que Estados Unidos trasladara a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según el New York Times.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 513 puntos, hasta los 46.637; el selectivo S&P 500 avanzaba un 1,07 %, hasta los 6.626 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía un 1,37 %, hasta los 22.059 puntos.

A las 9:30 hora local (13:30 GMT), los contratos de futuros petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaban un 5,07 % respecto al cierre del día anterior.

En el plano corporativo, el gigante de la conectividad satelital EchoStar Corp subía alrededor de un 10 %, mientras los ojos de los inversores están puestos en la salida a bolsa «pronto» de SpaceX, que podría ser la más grande la historia, según el medio especializado MarketWatch.

La empresa de semiconductores Arm Holdings se catapultaba un 14 %. Amazon, por su parte, ganaba otro 2,3 %, y Nvidia un 1,9 %.

Por otro lado, la tecnólogica Sandisk bajaba un 8 % y Micron otro 5 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, subía un 3,46 % hasta los 4.554 dólares la onza y la plata ganaba un 3,89 %, hasya los 72,27 dólares la onza. EFE

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