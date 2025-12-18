Wall Street abre al alza tras conocer una inflación menor de la esperada en noviembre

1 minuto

Nueva York, 18 dic (EFE).- Wall Street abrió este jueves al alza y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,58 %, hasta 48.164 puntos, tras darse a conocer que la inflación en EE.UU. decreció en noviembre hasta el 2,7 %.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,79 %, hasta 6.774 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía un 1 %, hasta 22.922 enteros.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se situó en noviembre en el 2,7 %, tres décimas menos frente al dato de septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el plano corporativo, Micron Technology subía un 16 % tras superar las expectativas de los inversores con sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 0,95 %, hasta 56,47 dólares el barril, tras el bloqueo ordenado por Trump de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y ante posibles nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia. EFE

