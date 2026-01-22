Wall Street abre al alza tras el alivio de las tensiones sobre Groenlandia

1 minuto

Nueva York, 22 ene (EFE).- Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, suma un 0,71 % tras la amplia jornada de ganancias registrada en la víspera, impulsada por el alivio de las tensiones geopolíticas por la cuestión de Groenlandia.

Quince minutos después de la apertura de la bolsa, el Dow Jones ganó 346 puntos, hasta los 49.424; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,62 %, hasta 6.918 unidades, y el tecnológico Nasdaq creció un 0,89 %, hasta 23.431 enteros.

Algunas de las principales tecnológicas lideraban las subidas: Nvidia, Alphabet y Microsoft subían alrededor del 1 %, mientras que Meta avanzaba un 3,96 %.

El optimismo del mercado se consolidó el miércoles, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no impondría los nuevos aranceles a Europa y aseguró haber alcanzado un «marco para un futuro acuerdo» con respecto a Groenlandia tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Entretanto, los inversores centran su atención a la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador de inflación en el que más suele fijarse la Reserva Federal. EFE

