Wall Street abre al alza tras extender Trump el alto el fuego con Irán

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Nueva York, 22 abr (EFE).- Wall Street abrió al alza este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,79 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego en Irán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 389 puntos hasta los 49.539; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,70 %, hasta los 7.113 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,78 %, hasta las 24.450 unidades.

Trump anunció este martes que extendería el cese de las hostilidades hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo «sea cual sea el resultado», según declaró el líder estadounidense en la red Truth Social poco antes de que concluyese el anterior.

Trump justificó su decisión asegurando que el «Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido» y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el «ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada».

A las 09.30 hora local (13.30 GMT), el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía a los 91,75 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, activo refugio, se recuperaba a costa del crudo y subía un 0,98 %, hasta los 4.765 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 1,87 %, hasta los 77.91 dólares. EFE

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