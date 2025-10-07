Wall Street abre al alza y el Dow Jones gana un 0,23 %

Nueva York, 7 oct (EFE).- Wall Street abrió este martes con tendencia al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se apreciaba un 0,23 %, con el foco puesto de nuevo en el cierre parcial del Gobierno federal de EEUU.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones se situaba en los 46.801 puntos; el S&P 500 avanzaba un 0,15 %, hasta 6.750 unidades, y el Nasdaq ganaba un 0,19 %, hasta 22.984 enteros.

Los inversores están pendientes del cierre de Gobierno federal de Estados Unidos, que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

No obstante, el cierre no está teniendo un gran impacto en los mercados, pues para que esta situación les afecte directamente debe prolongarse durante varias semanas, e incluso así su efecto sería posiblemente temporal, según el analista Tom Essaye.

En el plano corporativo, el fabricante estadounidense de semiconductores AMD subía un 6,5 %, animado aún por la noticia de que proporcionará a OpenAI la última versión de sus chips gráficos de alto rendimiento.

AMD igualmente emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la compañía.

El acuerdo entre ambas tecnológicas hizo subir ayer las acciones de AMD un 35 % durante la jornada, y al cierre la empresa avanzó un 24 %. EFE

