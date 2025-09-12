The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre casi plano tras una jornada de récords

Nueva York, 12 sep (EFE).- Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, pero con muy leves cambios, tras haber vivido ayer una jornada de récords en los tres indicadores principales, espoleados por las cifras de inflación y pese a los débiles datos de empleo.

Tres minutos después del toque de campana, el Dow Jones caía un 0,15 % y el S&P 500 un 0,03 %, mientras que el tecnológico Nasdaq ascendía un 0,11 %, porcentajes tan leves que en realidad iban bailando entre el rojo y el verde.

La semana se va a cerrar con unos datos muy bien acogidos de inflación revelados ayer: en términos intermensuales, el Índice de precios al consumo subió un 0,4 % después de registrar un repunte del 0,2 % en julio, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3 %, el mismo nivel que el mes anterior.

El miércoles se conoció otro dato que apuntala estas perspectivas: el Índice de precios al productor tuvo una inesperada caída del 0,1 % en agosto con respecto al mes anterior, cuando los economistas vaticinaba una ganancia del 0,3 %.

Esos datos parecen haber pesado más en el ánimo de los inversores que las débiles cifras de empleo del martes, y en este momento se da por descontado que ese repunte que la Reserva Federal ejecutará la semana que viene sus muy esperados planes de rebaja de tipos.

Entre las empresas del Dow 30, la mañana se presenta con escasas variaciones, y solo destacan las subidas de United Health (1,12 %) y Microsoft (1,03 %), y entre las bajistas, Cisco (-1,68 %), Merck (-1,24 %) y Boeing (-1,2 %).

El optimismo era esta mañana generalizado y el ánimo comprador domina la sesión a esta hora. Destacan las subidas de Caterpillar (2,43 %), Goldman Sachs (2,16 %) y 3M (1,9 %).

En otros mercados, el barril del petróleo de Texas sube a esta hora un 1,70 %, aumento atribuido a preocupaciones por la producción de Rusia, que pesan más que la posible sobreabundancia provocada por el aumento de bombeo de los países de la OPEP+. EFE

