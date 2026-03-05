Wall Street abre con bajadas leves al resurgir la preocupación por la guerra en Irán

2 minutos

Nueva York, 5 mar (EFE).- Wall Street abrió este jueves con bajadas inferiores al 0,6 % en sus principales indicadores al resurgir la preocupación por la guerra desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado fin de semana contra Irán y las represalias iraníes.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,57 %, hasta 48.461 enteros; el selectivo S&P 500 cedía un 0,20 %, hasta 6.856 unidades, y el Nasdaq se dejaba un 0,17 %, hasta 22.768 puntos.

El índice Vix de volatilidad se disparaba un 2 %, reflejando una mayor moderación que al principio de la semana.

Los mercados volvían a operar con cautela tras el rebote de la víspera, presionados por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha salpicado ya a más de una decena de países concentrados en el Golfo Pérsico.

En paralelo, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) volvían a dispararse a primera hora ante el temor a que se restrinja el suministro global por las dificultades para el comercio en el estrecho de Ormuz y las medidas protectoras de los productores.

El WTI subía un 4 % en los primeros compases de la jornada y superaba los 77,8 dólares el barril.

«Los efectos ya se están contagiando a muchos sectores, desde los centros de datos a los consumidores que finalmente lo notarán en la gasolinera. Si el conflicto se alarga, hay una posibilidad real de tener precios del petróleo de tres dígitos», señalaron en una nota los analistas de Rystad Energy.

En el plano interno de Estados Unidos, el Gobierno divulgó que la productividad y los costes laborales se incrementaron más de lo estimado en el cuarto trimestre del año pasado, con subidas del 2,8 % en ambos casos.

Por otra parte, las solicitudes de prestación por desempleo se mantuvieron estables, en unas 213.000, la última semana de febrero, ligeramente por encima de lo esperado.

Y en cuanto a las noticias corporativas, la financiera estadounidense Morgan Stanley cedía un 0,7 % tras informar The Wall Street Wournal de que planea despedir al 3 % de su plantilla, unos 2.500 empleados. EFE

nqs/jco/psh