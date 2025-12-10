Wall Street abre en rojo, a la espera de una bajada de tipos por parte de la Fed

Nueva York, 10 dic (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,03 %, hasta 47.547 puntos, mientras el mercado espera un nuevo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía un leve 0,07 %, hasta 6.835 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,28 %, hasta 23.509 enteros.

Según la herramienta FedWatch, de CME Group, los operadores creen que hay un 89 % de probabilidades de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés tras finalizar hoy su reunión de política monetaria.

Los inversores también están pendientes de las palabras que dará el presidente de la Fed, Jerome Powell, al finalizar la reunión.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,55 %, hasta 57,93 dólares el barril, a la espera también de un recorte de tipos, que suele beneficiar a la demanda de crudo. EFE

