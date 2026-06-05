The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Wall Street abre en rojo, lastrado por tecnológicas, pese a inesperada creación de empleo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 5 jun (EFE).- Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,25 %, lastrado por las ventas en el sector tecnológico, a pesar de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó de que el pasado mes de mayo se crearon 172.000 puesto de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 128 puntos, hasta los 51.433; el selectivo S&P 500 perdía un 0,85 %, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 1,36 %, hasta las 26.464 unidades.

De acuerdo con los últimos datos del BLS, la tasa del desempleo en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en el 4,3 %, sin embargo, la creación de empleo prácticamente duplicó las expectativas del mercado.

Se esperaba que hubiera unos 85.000 nuevos empleos y hubo 172.000.

El aumento se debe sobre todo a las ganancias en los sectores de ocio y hostelería, administración local y atención sanitaria, según se desprende del informe del BLS.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una ola de ventas en el sector de los semiconductores: las acciones de Broadcom caían más de un 4 %; las de Marvell Technology, un 7,5 %; y las de Micron, un 6,5 %.

En los últimos días, el optimismo por la inteligencia artificial (IA) que inundó los mercados ha vuelto a retroceder, en un contexto de toma de beneficios y de mayor aversión al riesgo por la incertidumbre sobre la crisis en Oriente Medio.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas caía un 1,63 %, hasta los 91,52 dólares el barril.

Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos crecía, especialmente tras leer los datos de empleo como una manifestación de que el mercado laboral sigue sólido.

El bono a 10 años, cuya tasa de interés sirve como base para calcular el precio de hipotecas y otros créditos, ganaba 5,9 puntos básicos, hasta el 4,536 %; y el bono a 30 años sumaba 3,6 puntos básicos, hasta el 5,014 %. EFE

ecs/jco/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR