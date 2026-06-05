Wall Street abre en rojo, lastrado por tecnológicas, pese a inesperada creación de empleo

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Nueva York, 5 jun (EFE).- Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,25 %, lastrado por las ventas en el sector tecnológico, a pesar de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó de que el pasado mes de mayo se crearon 172.000 puesto de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 128 puntos, hasta los 51.433; el selectivo S&P 500 perdía un 0,85 %, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 1,36 %, hasta las 26.464 unidades.

De acuerdo con los últimos datos del BLS, la tasa del desempleo en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en el 4,3 %, sin embargo, la creación de empleo prácticamente duplicó las expectativas del mercado.

Se esperaba que hubiera unos 85.000 nuevos empleos y hubo 172.000.

El aumento se debe sobre todo a las ganancias en los sectores de ocio y hostelería, administración local y atención sanitaria, según se desprende del informe del BLS.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una ola de ventas en el sector de los semiconductores: las acciones de Broadcom caían más de un 4 %; las de Marvell Technology, un 7,5 %; y las de Micron, un 6,5 %.

En los últimos días, el optimismo por la inteligencia artificial (IA) que inundó los mercados ha vuelto a retroceder, en un contexto de toma de beneficios y de mayor aversión al riesgo por la incertidumbre sobre la crisis en Oriente Medio.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas caía un 1,63 %, hasta los 91,52 dólares el barril.

Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos crecía, especialmente tras leer los datos de empleo como una manifestación de que el mercado laboral sigue sólido.

El bono a 10 años, cuya tasa de interés sirve como base para calcular el precio de hipotecas y otros créditos, ganaba 5,9 puntos básicos, hasta el 4,536 %; y el bono a 30 años sumaba 3,6 puntos básicos, hasta el 5,014 %. EFE

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