Wall Street abre en rojo a la expectativa de resultados de Nvidia, que cae un 2,31 %

1 minuto

Nueva York, 18 nov (EFE).- Wall Street abrió este martes a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,81 %, ante la expectativa de los inversores por los resultados de la tecnológica Nvidia, que se publicarán el miércoles.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 caía un 0,41 % y el tecnológico Nasdaq abría con una bajada del 0,66 %.

Los títulos de Nvidia bajaban un 2,31 % minutos después de la apertura y a un día de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del mercado del miércoles.

Según la cadena CNBC, la empresa está «en el centro del debate sobre la solidez real de las valoraciones tecnológicas», especialmente después de la oleada de inversiones en inteligencia artificial por parte del sector.

El lunes, el fondo de inversión del multimillonario Peter Thiel vendió la totalidad de su participación en Nvidia, intensificando el debate sobre una posible burbuja en el ámbito de la IA.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,30 %, hasta 59,68 dólares el barril. EFE

jco/us/fpa