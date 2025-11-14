Wall Street abre en rojo con un mal comienzo para las tecnológicas

Nueva York, 14 nov (EFE).- Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 1,07 %, en un mal comienzo para las tecnológicas, como el fabricante de semiconductores AMD, que se dejaba un 3,09 %.

El selectivo S&P 500 retrocedía un 0,79 % unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía un 0,9 %.

Otros títulos del sector como Palantir y Tesla también caían en los primeros compases de la sesión, un 1,19 % y un 1,99 %, respectivamente.

Wall Street cerró el jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre del Gobierno de Estados Unidos más largo de la historia.

Entretanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) sumaba un 1,86 %, hasta 59,78 dólares el barril. EFE

