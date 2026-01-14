Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,13 % tras resultados bancarios

Nueva York, 14 ene (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,13 % en una apertura de sesión marcada por las cuentas de resultados de algunos de los principales bancos estadounidenses.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,12 %, hasta 49.131 unidades; el selectivo S&P 500 perdía un 0,46 %, hasta 6.931 puntos, y el Nasdaq caía un 0,8 %, hasta 23.519 enteros.

El sector financiero lideró las pérdidas: el banco Wells Fargo caía un 4,5 % tras anunciar ingresos por debajo de lo esperado para el cuarto trimestre, mientras que Bank of America descendía un 3,48 % minutos después de la apertura de la sesión.

Los ingresos de Wells Fargo aumentaron un 4,5 % interanual en el cuarto trimestre, hasta los 21.292 millones de dólares. Por su parte, Bank of America ganó 7.647 millones en el cuarto trimestre, un 12,35 % más que un año antes.

Los analistas atribuyen la volatilidad a que el sector financiero está bajo presión tras las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que han generado preocupación sobre la independencia del banco central, en medio de una investigación que realiza el Departamento de Justicia.

Paul Meeks, director de investigación tecnológica de Freedom Capital Markets, señala a la cadena CNBC que las caídas reflejan en realidad «una ansiedad innecesaria» y que los inversores estarían apostando por vender acciones bancarias, incluso si sus resultados actuales son buenos, en vistas de posibles riesgos regulatorios o de política monetaria que afecten a la rentabilidad futura.

Sin embargo, el experto agrega que estas caídas podrían a su vez generar «buenas oportunidades de compra», especialmente de cara a los resultados que anunciarán próximamente las grandes empresas tecnológicas, que incluirán sus previsiones para 2026 o sus planes de inversión en inteligencia artificial.

En otros mercados, los futuros del petróleo de Texas (WTI) subían un 0,87 % hasta 61,68 dólares por barril. EFE

