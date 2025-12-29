Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,15 %

Nueva York, 29 dic (EFE).- Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,15 %, hasta 48.640 puntos.

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,22 %, hasta 6.915 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,33 %, hasta 23.516 enteros.

Las semana pasada, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. Las acciones suelen subir en el período comprendido entre finales de año y principios del siguiente, en lo que se conoce como el ‘rally de Santa Claus’.

El martes, los inversores analizarán las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal para obtener información sobre los desacuerdos entre los responsables de la política monetaria y cómo estos podrían afectar las tasas de interés el próximo año.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía 2,24 %, hasta 58,87 dólares el barril, después de que las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra no lograran un acuerdo.

Los precios del oro negro también se ven impulsados ​​por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. EFE

