The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,34 % tras informe de inflación mayorista

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 14 ago (EFE).- Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,34 % después de que un nuevo informe de inflación mostrara que los costos mayoristas aumentaron más de lo esperado el mes pasado.

Diez minutos después del toque de campana, las pérdidas también alcanzaban a los demás índices: el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,27 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,16 %.

El índice de precios al productor (IPP) mostró un aumento del 0,9% en julio, mucho mayor de lo esperado.

Los ojos de los inversores también están puestos en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que solo quedaban tres o cuatro candidatos para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y afirmó que probablemente presentaría a su candidato «un poco antes de lo previsto».

Por sectores, a primera hora reinaban las pérdidas en las empresas y las más destacadas eran para las empresas de materias primas (1,61 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 63,61 dólares el barril, ante la perspectiva de un encuentro en Alaska mañana entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el mandatario estadounidense, Trump, que pueda zanjar la guerra en Ucrania, con consecuencias en el mercado de energía. EFE

syr/fjo/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR