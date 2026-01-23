Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,59 %

Nueva York, 23 ene (EFE).- Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se depreciaba un 0,59 %, hasta 49.093 unidades, con lo que rompe de ese modo con las ganancias de las últimas sesiones ante la disminución de los temores geopolíticos.

Diez minutos después del inicio de la jornada, el selectivo S&P 500 perdía un 0,22 %, hasta 6.899 puntos, y el Nasdaq bajaba un 0,09 %, hasta 23.416 enteros.

Las acciones de Intel cayeron un 12,68 % después de que el fabricante de chips informara en sus resultados empresariales ayer de una pérdida mayor de lo previsto y proyectó mayores pérdidas para este trimestre.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) ganaba un 2,86 %, hasta los 61,05 dólares el barril. EFE

