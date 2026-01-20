Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 1,38 % tras la amenaza de Trump a Europa

1 minuto

Nueva York, 20 ene (EFE).- Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,38 %, en la primera jornada bursátil desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia.

A la apertura de la bolsa, el Dow Jones retrocedió hasta los 48.679 puntos y el selectivo S&P 500 perdió un 1,37 %, hasta las 6.844 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 1,67 %, hasta 23.123 enteros. EFE

ecs/rf