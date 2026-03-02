Wall Street abre en rojo y el Dow Jones cae un 1,04 % tras los ataques a Irán

2 minutos

Nueva York, 2 mar (EFE).- Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 1,04 % en la primera manifestación del mercado bursátil desde que se inició el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que acabó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 508 puntos, hasta los 48.469 enteros; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,83 %, hasta las 6.822 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,84 %, hasta las 22.477.

La Bolsa de Nueva York reaccionó este lunes por primera vez a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la madrugada del sábado.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el miedo a una escalada mayor en la región después de que los bombardeos no hayan cesado en todo el fin de semana alteraron a los inversores estadounidenses.

El índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el «indicador del miedo» de Wall Street, subía casi un 20 % hasta situarse en el nivel más alto en lo que va de año.

Uno de los mercados que registró fuertes subidas fue el del petróleo. Compañías como Exxon Mobil u Occidental Petroleum registraron avances de un 2,4 % y un 2,19 % en la apertura.

Chevron, por su parte, subía un 0,98 %.

El mercado del crudo es posiblemente el que más ha variado tras el ataque a Irán. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba más de un 7 %, por encima de los 72 dólares el barril, ante el miedo a que se cierre el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región controlado por Irán.

En otros mercados, el oro se mantenía como valor refugio en momentos de turbulencia bursátil y subía un 1,88 %, hasta los 5.347 dólares la onza.

Mientras tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sigue preocupando a los inversores. Las acciones de Nvidia subían este lunes por la mañana un 1,09 %, tras registrar caídas en el premercado, mientras la compañía se prepara para presentar un nuevo procesador con el que revolucionar el mercado informático. EFE

ecs/jco/mgr