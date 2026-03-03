Wall Street abre en rojo y el Nasdaq cae un 2,11 % pendiente del conflicto en O. Medio

Nueva York, 3 mar (EFE).- Wall Street abrió en rojo este martes con el tecnológico Nasdaq cayendo un 2,11 % mientras los inversores siguen atentos a la evolución de la guerra desatada en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de Teherán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el principal indicador, el Dow Jones bajaba un 1,85 %, hasta los 47.999 puntos, el selectivo S&P 500 restaba un 1,77 %, hasta los 6.759 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 479 puntos, hasta los 22.311. EFE

